Marleshwar Waterfall Rainfall Update : मार्लेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? आधी ही बातमी वाचा; धबधब्याने धारण केले रौद्ररूप, देवस्थान समितीने घेतला मोठा निर्णय

संगमेश्वर : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या मार्लेश्वर धबधब्याने सलग चार दिवसांच्या पावसानंतर रौद्ररूप धारण केले असून, निसर्गप्रेमी व भाविकांची येथे मोठी गर्दी होत आहे; मात्र धबधब्याचा वेग वाढल्याने देवस्थान समितीने परिसरात जाण्यास मनाई केली (Sangameshwar Marleshwar waterfall update) आहे. .सलग चार दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील प्रसिद्ध मार्लेश्वर धबधबा पूर्णक्षमतेने कोसळू लागला आहे. धुक्याची चादर, हिरवागार सह्याद्री, छोट्या धबधब्यांची साथ आणि थंडगार वातावरणामुळे परिसरात निसर्गाचा अप्रतिम आविष्कार अनुभवायला मिळत आहे..UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?.त्यामुळे पर्यटक आणि भाविकांची येथे गर्दी वाढली आहे. धबधब्याचा वेग प्रचंड असून, पायथ्याशी असलेला डोह खोल असल्याने अपघाताचा धोका लक्षात घेऊन देवस्थान समितीने धबधब्याजवळ जाण्यास बंदी घातली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.