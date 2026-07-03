कोकण

Marleshwar Waterfall Rainfall Update : मार्लेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? आधी ही बातमी वाचा; धबधब्याने धारण केले रौद्ररूप, देवस्थान समितीने घेतला मोठा निर्णय

Marleshwar Waterfall after heavy rain : सलग चार दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर संगमेश्वरातील मार्लेश्वर धबधबा पूर्ण क्षमतेने वाहू लागला आहे. पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे.
Marleshwar Waterfall heavy rainfall update

Marleshwar Waterfall heavy rainfall update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या मार्लेश्वर धबधब्याने सलग चार दिवसांच्या पावसानंतर रौद्ररूप धारण केले असून, निसर्गप्रेमी व भाविकांची येथे मोठी गर्दी होत आहे; मात्र धबधब्याचा वेग वाढल्याने देवस्थान समितीने परिसरात जाण्यास मनाई केली (Sangameshwar Marleshwar waterfall update) आहे.

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