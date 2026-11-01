Dapoli Crime: लग्नाच्या आमिषाने ४ वर्षे विवाहितेशी ठेवले संबंध, गर्भपात केल्याचा आरोप; गुन्हा दाखल

दापोली: लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेशी लैंगिक अत्याचार करून तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भपात करून घेतल्याचा आरोप असलेल्या एका प्रौढावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित मुश्ताक गफार रखांगे (वय ५०) याने २०२२ पासून २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लग्नाचे आमिष दाखवून पीडित महिलेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार पीडित महिलेने पोलिसांत दिली आहे..संशयिताच्या घरी, पळस्पे, पुणे तसेच अलिबाग येथील हॉटेल अशा विविध ठिकाणी हे प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पीडिता गर्भवती झाल्यानंतर तिच्या इच्छेविरुद्ध अनेकवेळा गर्भपात घडवून आणल्याचा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आला आहे. .पीडिताने या कृत्यांना विरोध केला असता तिला वेळोवेळी मारहाण, शिवीगाळ व दमदाटी करण्यात आली होती. याशिवाय पीडिताच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोपही फिर्यादेत करण्यात आला आहे. त्यानुसार संशयितावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक ज्योती चव्हाण करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.