कोकण

Ajitdada Pawar Jayanti Tribute: अजितदादा पवार जयंतीसाठी ग्रामसेवक संघटनेचा अनोखा उपक्रम; मयुर कारखानीस यांच्याकडून शासकीय कार्यालये व शैक्षणिक संस्थांना प्रतिमाभेट

अजितदादा पवार यांच्या अधिकृत जयंतीनिमित्त नियोजन न झालेल्या शासकीय कार्यालये, शाळा व महाविद्यालयांना प्रतिमा व पुष्पहार भेट देत ग्रामविकास अधिकारी मयुर कारखानीस यांचा अनोखा उपक्रम
The programme aimed to mark Ajit Pawar's birth anniversary through visits to institutions where no formal celebration had been planned.

The programme aimed to mark Ajit Pawar's birth anniversary through visits to institutions where no formal celebration had been planned.

Sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विकासात्मक योगदानाचा गौरव करत राज्य सरकारने त्यांची जयंती अधिकृतपणे साजरी करण्याचे आदेश दिले होते. शासकीय आदेशाचा आदर राखत आणि अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ग्रामसेवक संघटना सुधागडचे अध्यक्ष मयुर कारखानीस यांनी एक अनोखा आणि स्तुत्य उपक्रम राबवला. ज्या ठिकाणी जयंतीचे नियोजन झाले नव्हते, अशा शासकीय प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मयुर कारखानीस यांनी स्वतः भेट देऊन अजितदादा पवार यांची प्रतिमा आणि पुष्पहार भेट दिले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Gram Sevak
Ajit Pawar contributions to agriculture
Ajitdada Pawar tribute
Ajit Pawar death news