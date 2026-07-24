Ajitdada Pawar Jayanti Tribute: अजितदादा पवार जयंतीसाठी ग्रामसेवक संघटनेचा अनोखा उपक्रम; मयुर कारखानीस यांच्याकडून शासकीय कार्यालये व शैक्षणिक संस्थांना प्रतिमाभेट

पाली : राज्याचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विकासात्मक योगदानाचा गौरव करत राज्य सरकारने त्यांची जयंती अधिकृतपणे साजरी करण्याचे आदेश दिले होते. शासकीय आदेशाचा आदर राखत आणि अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ग्रामसेवक संघटना सुधागडचे अध्यक्ष मयुर कारखानीस यांनी एक अनोखा आणि स्तुत्य उपक्रम राबवला. ज्या ठिकाणी जयंतीचे नियोजन झाले नव्हते, अशा शासकीय प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मयुर कारखानीस यांनी स्वतः भेट देऊन अजितदादा पवार यांची प्रतिमा आणि पुष्पहार भेट दिले..यावेळी जे. एन. पालीवाला महाविद्यालय, ग. बा. वडेर हायस्कूल, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय पाली (ITI), भूमी अभिलेख कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग, सहाय्यक निबंधक कार्यालय यांना प्रतिमा भेट दिली. यावेळी संबंधित कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत व त्यांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करून अनोख्या पद्धतीने दादांना आदरांजली वाहण्यात आली. शासकीय नियमांचा सन्मान करत आणि दादांच्या स्मृती जपण्यासाठी कारखानीस यांनी राबवलेल्या या विशेष उपक्रमाचे संपूर्ण सुधागड तालुक्यातून आणि नागरिकांमधून कौतुक होत आहे..अजितदादांच्या विचारांचा आणि कार्याचा प्रेरणादायी वारसा जपण्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न. शासकीय आदेशाचा आदर राखत, त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देणे हीच खरी आदरांजली.मयुर कारखानीस, अध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना सुधागड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.