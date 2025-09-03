Raigad News : संकटमोचक जीवरक्षक सागर दहिंबेकर, धाडस समर्पण व सेवाभावाने हजारो जणांचे वाचवले प्राण

पाली : रायगड जिल्ह्यात कोणत्याही आपत्तीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून हजारो जीव वाचवणारा, शेकडो युवकांना प्रशिक्षण देणारा, आणि हजारोंना प्रेरणा देणारा एक धाडसी आणि समर्पित जीवरक्षक तरुण म्हणजे सागर दहिंबेकर. अपार धैर्य आणि कसून घेतलेल्या प्रशिक्षणाच्या जोरावर अवघ्या 26 वर्षांचा हा तरुण आपत्ती व्यवस्थापन आणि रेस्क्यू क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान देत आहे. .सागर दहिंबेकर या तरुणाचा जन्म 12 जुलै 1999 रोजी रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील संभे या छोट्याशा गावात झाला. लहानपणीपासून सागरला साहसी खेळांची आवड होती. महेश सानप यांच्याकडून सागरने सहासी खेळ आणि बचाव कार्यासंबंधीचे प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. अगदी कमी वयातच विविध बचाव कार्यामध्ये त्याने सहभाग घेणे सुरु केले. सागर हा विज्ञान शाखेतील पदवीधर असून रोहा येथील दीपक नायट्रेट या कंपनीमध्ये काम करतो. आपत्तीच्या वेळी कंपनी सागरला नेहमीच त्या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रोत्साहित करते व वेळ सुद्धा देते..Pali Protest : सुधागड मनसेचे अनोखे आंदोलन; खड्ड्यात होड्या सोडून प्रशासनाचा निषेध.पाच वर्षांपूर्वी सागरने आपल्या समविचारी सहकाऱ्यांच्या मदतीने सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था (SVRSS) या संस्थेची संस्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून सागर विविध आपत्ती, अपघात, वन्यजीव रेस्क्यू आणि आपत्कालीन घटनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहे. माजी आमदार अनिकेत तटकरे हे सढळ हस्ते या संस्थेला विविध प्रकारे मदत देखील करतात. याशिवाय विविध संस्था आणि शासकीय विभाग देखील संस्थेची विविध ठिकाणी मदत घेतात व संस्थेला सहकार्य देखील करतात..जीवाची बाजी लावून पुढेलहानपणापासूनच धाडसी वृत्ती आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची ओढ होती. आपत्ती व अपघातग्रस्तांना मदत करताना स्वतःची काळजी न घेता पुढे झेपावणारा सागर वेळोवेळी पोलिस, अग्निशमन दल, व वनविभागाच्या खांद्याला खांदा लावून आपत्तीशी दोन हात करतो आणि अनेकांचे प्राण वाचवतो.सागरने माउंटन रेस्क्यू, वॉटर रेस्क्यू, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, आणि आपत्ती व्यवस्थापन यामध्ये प्रगत प्रशिक्षण घेतले आहे. याशिवाय विविध आपत्ती साधनसामग्री व उपकरणे तो लिलया हाताळतो. सागरच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक युवक-युवतींनी हे प्रशिक्षण घेतले आहे..हजारोंना दिले जीवदानसागर दहिंबेकर यांनी आजवर 1000 पेक्षा अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये भाग घेतला आहे. कोकणातील महापूर असो, महाड, रोहा व माणगाव औद्योगिक क्षेत्रातील आगीच्या दुर्घटना असोत, दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना, रस्ते अपघात की दुर्गम भागातील अपघात किंवा डोंगर कपारी धबधब्यावर अडकलेले ट्रेकर्स असो किंवा नदी तलाव मध्ये बुडणारे नागरिक असो सागर प्रत्येकवेळी घटनास्थळी पोहचून आपला जीव धोक्यात घालून या लोकांचा प्राण वाचवला आहे. ऑगस्टमध्ये आलेल्या पुरामध्ये त्यांनी माणगाव तालुक्यातील खांदाड आदिवासी वाडी वरील 80 लोकांना वाचवले. तर महाड येथील पुरामध्ये त्यांनी आपल्या टीमच्या मदतीने तब्बल 800 लोकांना जीवदान दिले. त्यांनी नदी, विहीर, खडकाळ भाग, आणि खोल जंगलांत अडकलेल्या अनेक जणांना वाचवले आहे. अनेक वेळा मृतदेह बाहेर काढणे हे मानसिकदृष्ट्या खूप कठीण असते, पण सागर यांनी न डगमगता आपली जबाबदारी पार पाडली आहे.वन्यजीव रक्षणातही अग्रणी भूमिकासागर दहिंबेकर यांनी वन्यजीव रक्षक व सर्पमित्र म्हणूनही नाव मिळवले आहे. त्यांनी आतापर्यंत 4000 पेक्षा अधिक सापांचे रेस्क्यू केले आहेत. त्यांनी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये सर्पांविषयी गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती केली आहे. मानवी वस्तीमध्ये आलेल्या असंख्य मगरींना त्यांनी सुरक्षित पकडून सुखरूप नैसर्गिक अधिवासामध्ये सोडले आहे. शिवाय खवले मांजर, गरुड, गिधाड, बिबट्या अशा आणि इतरही प्राण्यांना सुखरूप नैसर्गिक अधिवासात सोडले आहे. जखमी प्राण्यांवर उपचार केले आहे..युवकांचे मार्गदर्शक ध्येयवाद व देशसेवेची प्रेरणासागर दहिंबेकर हे केवळ जीवरक्षक नाहीत, तर संघटक, प्रशिक्षक आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांनी रायगड परिसरातील 3000 हून अधिक युवक-युवतींना व लोकांना बचाव कार्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये जाऊन त्यांनी देशसेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिले आहे. शेकडो युवक त्यांच्या प्रेरणेतून रेस्क्यू कार्यात उतरले आहेत.अनेक पुरस्काराने सन्मानितसागरच्या या कर्तृत्वाबद्दल त्याला अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या 15 ऑगस्टला सागरला मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते व जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीत जीवनदूत पुरस्काराने गौरविण्यात आले.याबरोबरच सागरला महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, देवदूत पुरस्कार, रायगड पोलीस विशेष पुरस्कार अशा विविध पुरस्काराने सन्मानित करून गौरविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.