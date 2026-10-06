Friends Mourning: सैन्य भरतीचं हरीचं स्वप्न राहिलं अधुरं; स्मशानभूमीत मित्रांचा टाहो, गावकऱ्यांनाही गलबलून आलं

विसापूर: येथून जवळच असलेल्या हातनोली येथील प्रतीक ऊर्फ हरी सुरेश पाटील (वय २४) याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. गरीब, होतकरू, प्रचंड कष्ट करणाऱ्याचा मृत्यू गावकऱ्यांसह मित्रांना चटका लावणारा ठरला. त्याचे सैन्य भरतीचे स्वप्न अधुरेच राहिले. ‘हरी इतक्या लवकर तू जायला नको होतंस, ’ असं म्हणत स्मशानभूमीत मित्रांनी टाहो फोडला. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गावकऱ्यांनाही गलबलून आलं. हातनोली येथील हरी जाधव याचं अवघ्या चौथ्या वर्षीच आईचे छत्र हरपलेलं. वडील व नातेवाइकांनी सांभाळ केला. गवंडीकाम करणाऱ्या वडील व काका-काकूंनी कष्ट करत शिकवले. शास्त्र शाखेच्या शेवटच्या वर्षात तो शिकत होता. त्याचवेळी तो भरतीपूर्व स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत होता..मितभाषी असल्याने त्याचा मित्र वर्ग मोठा होता. सगळे मित्र अभ्यास, व्यायाम करत. गरिबीचे चटके काय असतात, हे त्याला माहीत होते. त्यामुळे तो अहोरात्र कष्ट करीत होता. सैन्य व पोलिस भरतीसाठी परिश्रम त्याने घेतलेले. पदवीचे शेवटचे वर्ष संपल्यानंतर भरतीसाठी जास्त वेळ देण्याचे त्याने ठरवले होते. बुधवारी (ता. ३०) शेतात खत टाकण्यासाठी तो वडिलांसोबत गेलेला. सायंकाळी अस्वस्थ वाटू लागले. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘तू थोडी विश्रांती घे, नाही तर घरी जा, ’ असं वडिलांनी त्याला सांगितले. मात्र ‘काम संपवून दोघेही जाऊया, ’ असे तो म्हणाला आणि झाडाखाली बसला. याच ठिकाणी त्याला हृदयविकाराचा धक्का बसला. नंतर त्याला तातडीने खासगी दवाखान्यात पाठवण्यात आले. मात्र तोवर उशीर झाला होता. त्याच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. रात्री उशिरा त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.