Mokhada Accident : मोखाडा चौफुलीवर पुन्हा भीषण अपघात; दुचाकीची कारला जोराची धडक; युवक २० फुट दूर फेकला गेला!

मोखाडा : मोखाड्यात रविवार अपघात वार ठरला आहे. पोशेरा येथे दुपारी कारची अपघाताची घटना ताजी असतानाच मोखाडा चौफुलीवर भरधाव दुचाकीस्वारावराने कारला जोराची धडक दिल्याची दुसरी, अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात सागर बेंडकोळी हा दुचाकीस्वारावर गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. .मोखाड्यात दुपारच्या सुमारास नाशिक हुन जव्हार कडे जाणार्या कारच्या अपघाताची घटना घडली होती. ही घटना ताजी असतानाच दुपारी 4:30 च्या दरम्यान मोखाडा चौफुलीवर भरधाव वेगातील दुचाकीस्वारावराने समोरून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिली आहे. कार चालक ललित कारडे हे नाशिकहून विक्रमगड जात होते. या भिषण अपघातात दुचाकीस्वारावर सागर बेंडकोळी सुमारे 15 ते 20 फुट ऊंच ऊडुन खाली कोसळल्याचे प्रत्यक्ष दर्शीनी सांगितले. त्याच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने, मोठा रक्तस्राव झाला..Mokhada Leopard : मोखाड्यात बिबट्याचा धुमाकूळ कायम; सहा दिवस पिंजर्यात न अडकता सर्वांना गुंगारा; पिंजरा अन्यत्र हलवला!.यावेळी येथील नागरीकांनी लगेचच सागर ला मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले. मात्र, त्याची स्थिती गंभीर असल्याने, त्याला नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. मोखाड्यात एकाच दिवसात दोन अपघाताच्या घटना घडल्याने, रविवार अपघात वार ठरला आहे. डहाणु- जव्हार- मोखाडा - त्र्यंबकेश्वर या राष्ट्रीय महामार्गावर सातत्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे मोखाडा चौफुलीवर गतिरोधक बसवण्याची तसेच भरधाव वेगाने धुम स्टाईल ने दुचाकी चालवणार्या दुचाकीस्वारावरांवर पोलीसांनी कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.