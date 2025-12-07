कोकण

Mokhada Accident : मोखाडा चौफुलीवर पुन्हा भीषण अपघात; दुचाकीची कारला जोराची धडक; युवक २० फुट दूर फेकला गेला!

Bike Car Collision : मोखाडा चौफुलीवर भरधाव दुचाकीची कारला झालेल्या जोरदार धडकेत सागर बेंडकोळी गंभीर जखमी झाला. एकाच दिवशी दोन अपघात घडल्याने महामार्गावरील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
Mokhada accident report highlighting bike–car collision, severe injury, and highway safety issues.

Mokhada accident report highlighting bike–car collision, severe injury, and highway safety issues.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा : मोखाड्यात रविवार अपघात वार ठरला आहे. पोशेरा येथे दुपारी कारची अपघाताची घटना ताजी असतानाच मोखाडा चौफुलीवर भरधाव दुचाकीस्वारावराने कारला जोराची धडक दिल्याची दुसरी, अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात सागर बेंडकोळी हा दुचाकीस्वारावर गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी हलविण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
accident
palghar
Mokhada
Fatal vehicle collision
serious injury

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com