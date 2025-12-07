मोखाडा : मोखाड्यात गेली महिनाभरापासुन बिबट्याचे वेगवेगळ्या भागात दर्शन घडत आहे. दोन ठिकाणी बिबट्याने नागरिकांवर हल्लाचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी, वनविभागाने खोच ग्रामपंचायत हद्दीतील पिंपळपाडा येथे पिंजरा लावला होता. मात्र, सहा दिवसात पिंजऱ्यात बिबट्या गावलाच नाही. अखेर, ग्रामस्थांच्या संमतीनंतर येथुन पिंजरा काढुन, बिबट्याचा वावर आढळेल्या ओसरविरा येथे हलविण्यात आला आहे. .मोखाड्यातील वेगवेगळ्या भागात बिबट्याने कोंबड्या, शेळ्या, कुत्रे बिबट्याने फस्त केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच मोखाडा - त्र्यंबकेश्वर मार्गावर एका दुचाकीस्वारावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापाठोपाठ खोच ग्रामपंचायत हद्दीतील पिंपळपाडा येथे संकेत भोये (9) या शाळकरी मुलावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली. येथील नागरीकांच्या मागणी नंतर बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर पर्यंत पिंपळपाडा येथे पिंजरा लावण्यात आला होता. मात्र, सहा दिवसांत बिबट्या पिंजऱ्यात अडकलाच नाही..Leopard Cub: पाथरी येथे शेतात आढळला बिबट्याचा शावक.वनविभागाचे कर्मचारी वेगवेगळे टिम करून दिवस, रात्र गस्त घालत आहे. मात्र, बिबट्या सर्वाना गुंगारा देत, गावपाड्यांत मुक्त संचार करत आहे. आता बिबट्याचा वावर आसे - बेरिस्ते भागात असल्याचे दिसून आले आहे. येथे बिबट्याने शेळ्या आणि कुत्रे फस्त केल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली होती. त्यामुळे पिंपळपाडा येथे लावलेला पिंजरा, ग्रामस्थांच्या संमतीनंतर ओसरविरा या गावाजवळ लावण्यात आल्याची माहीती वनक्षेत्रपाल विनोद दळवी यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.