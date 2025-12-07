कोकण

Mokhada Leopard : मोखाड्यात बिबट्याचा धुमाकूळ कायम; सहा दिवस पिंजर्‍यात न अडकता सर्वांना गुंगारा; पिंजरा अन्यत्र हलवला!

Leopard Trap : मोखाड्यात महिनाभरापासून सुरू असलेल्या बिबट्याच्या हालचालींमुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पिंपळपाड्यातील पिंजऱ्यात बिबट्या न अडकल्याने तो आता ओसरविरा भागात सक्रीय असून पिंजरा तेथे हलवण्यात आला आहे.
Leopard Sightings Increase Across Mokhada for Over a Month

Leopard Sightings Increase Across Mokhada for Over a Month

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा : मोखाड्यात गेली महिनाभरापासुन बिबट्याचे वेगवेगळ्या भागात दर्शन घडत आहे. दोन ठिकाणी बिबट्याने नागरिकांवर हल्लाचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी, वनविभागाने खोच ग्रामपंचायत हद्दीतील पिंपळपाडा येथे पिंजरा लावला होता. मात्र, सहा दिवसात पिंजऱ्यात बिबट्या गावलाच नाही. अखेर, ग्रामस्थांच्या संमतीनंतर येथुन पिंजरा काढुन, बिबट्याचा वावर आढळेल्या ओसरविरा येथे हलविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
trap
Forest department
palghar
Mokhada

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com