साडेचार महिने बरसत असलेल्या 'मॉन्सून'ची उत्तर कोकणातून माघार; दोन-तीन दिवसांत पावसाचे प्रमाणही कमी होणार, हवामान विभागाचा अंदाज

मॉन्सून उत्तर कोकणातून माघार घेऊन सिंधुदुर्गात पोहोचला आहे.यावर्षी २५ मे पासून सलग पावसाची नोंद झाली आहे.पावसाची तीव्रता कमी होताच शेतकरी कापणीस प्रारंभ करतील..वैभववाडी : साडेचार महिने बरसत असलेल्या मॉन्सूनने (Sindhudurg Monsoon) उत्तर कोकणातून माघार घेतली असून, पुढील एक, दोन दिवसांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून माघार घेण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होणार असून, शेतकऱ्यांना दोन तीन दिवसांत भात पीक कापणी करता येणार आहे..जिल्ह्यात यावर्षी २५ मे पासून मॉन्सून दाखल झाला. त्यानंतर काही दिवसांचा अपवाद वगळता तो सतत बरसत आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यात सरासरी ३७०० मिलिमीटर पावसाची नोंद मुळदे येथे झाली आहे. यावर्षी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला..ED Raid : ऑनलाईन बेटिंग घोटाळ्यात काँग्रेस आमदार अडचणीत; फेडरल बँकेतील दोन लॉकरवर छापा टाकून तब्बल 50.33 कोटींचे सोने जप्त.दोन दिवसांपूर्वी विजांच्या कडकडाटासह सावंतवाडीत शहरात अर्धा तास पाऊस झाला. आजही पुन्हा सावंतवाडी तालुक्यातील अनेक भागांत ढगांचा गडगडाट होत अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसल्या. सतत पडत असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील १५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील भात पीक कापणी रखडली आहे. पावसामुळे उभ्या पिकाला कोंब फुटले आहेत. त्यामुळे पाऊस जाणार कधी? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून विचारला जात होता..मात्र, हवामान विभागाच्या आजच्या अंदाजाने शेतकऱ्यांची चिंता काहीशी कमी होणार आहे. हवामान विभागाने आज उत्तर कोकणातील पालघर, मुबंई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे व रायगड जिल्ह्यांतून नैऋत्य मॉन्सूनने पूर्णपणे माघार घेतली असल्याचे सांगितले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या काही भागातूनदेखील मॉन्सूनने माघार घेतली आहे. त्यामुळे पुढील एक-दोन दिवसांत मॉन्सून सिंधुदुर्गातून माघार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या (ता.११) पासून पाऊस उघडीप देण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे रखडलेल्या भात पीक कापणीला सुरुवात करता येणार आहे..मॉन्सूनने उत्तर कोकणातून माघार घेतली आहे. पुढील दोन दिवसांत दक्षिण कोकणातून तो माघार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शनिवार (ता.११) नंतर सकाळच्या सत्रात भात पिकाची कापणी करावी. पुढील आठवडाभर वातावरण पूर्णतः कोरडे राहणार आहे.- डॉ. यशवंत मुठाळ, तांत्रिक अधिकारी, मुळदे.FAQs :प्र.१: सिंधुदुर्गमध्ये मॉन्सूनची माघार कधी अपेक्षित आहे?उत्तर : पुढील एक ते दोन दिवसांत मॉन्सून माघारी घेण्याचा अंदाज आहे.प्र.२: यावर्षी किती पावसाची नोंद झाली?उत्तर : सुमारे ३७०० मिमी पावसाची नोंद मुळदे येथे झाली आहे.प्र.३: शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होणार?उत्तर : पावसाचे प्रमाण घटल्याने शेतकरी भात कापणी सुरू करू शकतील.