माय लेकाने कुणकेश्वरात होम स्टेमध्ये गळफास घेत संपवलं जीवन, फिरायला आले अन्...

गोव्यातील पेडणे इथून पर्यटक म्हणून आलेल्या माय लेकानं कुणकेश्वर परिसरात एका होम स्टेमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. शनिवारी दुपारी ही घटना उघडकीस आली. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून अधिक तपास केला जात आहे. .याबाबत मिलालेली माहिती अशी की, सुदेश कृष्णा गावडे (वय ३५ वर्षे) आणि त्याची आई शारदा गावडे (वय ६४ वर्षे) हे शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळच्या सुमारास कारने कुणकेश्वर येथे फिरण्यासाठी आले होते. त्यांनी कुणकेश्वर परिसरातीलच एका होम स्टेमध्ये रात्री मुक्काम केला होता. शनिवारी सकाळच्या सुमारास ते पुन्हा माघारी परतणार होते. पण दुपारी बारापर्यंत दोघेही खोलीतून बाहेर आले नाहीत..Nashik : त्र्यंबकेश्वरला जाताना भाजप खासदाराच्या कारला आग, काही क्षणात कार जळून खाक.सुदेश आणि त्यांची आई शारदा हे ज्या खोलीत थांबले होते त्या खोलीचा दरवाजा होम स्टे चालकांनी ठोठावला. आतून काहीच प्रतिसाद न आल्यानं त्यांना संशय आला. जेव्हा खोलीच्या खिडकीतून आत डोकावलं असता माय लेकांनी गळफास घेतला असल्याचं आढळून आलं. दोघांच्या आत्महत्येच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे..मायलेकाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक भरत धुमाळ, उपनिरीक्षक संतोष भालेराव, हवालदार महेंद्र महाडिक यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यावेळी आई व मुलाने दोरीच्या सहाय्याने आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आले. घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मृतदेह येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले हाते. दरम्यान, घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी घनश्याम आढाव यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.