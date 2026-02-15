कोकण

माय लेकाने कुणकेश्वरात होम स्टेमध्ये गळफास घेत संपवलं जीवन, फिरायला आले अन्...
सूरज यादव
Updated on

गोव्यातील पेडणे इथून पर्यटक म्हणून आलेल्या माय लेकानं कुणकेश्वर परिसरात एका होम स्टेमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. शनिवारी दुपारी ही घटना उघडकीस आली. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून अधिक तपास केला जात आहे.

Sindhudurg
crime
Devgad
Konkan

