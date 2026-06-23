Mumbai-Goa Highway Accident : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, 15 फूट खोल दरीत थार कोसळून तिघांचा जागीच अंत; बहिणीला सोडायला जाताना दुर्घटना

सावंतवाडी : मुंबई-गोवा महामार्गावर नेमळे-एरंडोकवाडी येथे चारचाकी १५ फूट खोल खाईत कोसळून तिघे ठार (Sawantwadi car crash news) झाले. यात दोन महिलांचा समावेश असून, दोघे गंभीर जखमी झाले. सालिगाव-गिरी (गोवा) येथून भिरवंडेकडे (कणकवली) जाताना हा प्रकार घडला. विलासिनी जगन्नाथ सातार्डेकर (वय ६९, रा. भिरवंडे कणकवली), श्रीमती पांडुरंग नानोडकर (वय ६३) व पांडुरंग विष्णू नानोडकर (६५, दोन्ही रा. गिरी-गोवा) अशी मृतांची नावे आहेत. ही घटना काल (ता.२२) दुपारी सव्वादोनच्या दरम्यान घडली..गोवा पासिंगची चारचाकी घेऊन चालक सनी पांडुरंग नानोडकर कणकवली-भिरवंडे येथे येत होता. त्याच्या सोबत चौघेजण होते. दुपारी दोनच्या सुमारास भरधाव चारचाकीवरील चालकाचा ताबा सुटून मुंबई-गोवा महामार्गावरील नेमळे-एरंडोकवाडी येथील हायवेवरून पंधरा फूट खोल शेतात जाऊन पडली. स्थानिक ग्रामस्थांनी धाव घेत गंभीर जखमींना रुग्णवाहिका बोलावून उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.त्यातील विलासिनी जगन्नाथ सातार्डेकर व त्यांची बहीण पांडुरंग नानोडकर यांना मृत घोषित केले. चालक सनी नानोडकर, पांडुरंग नानोडकर व उज्ज्वला कांबळी यांना गोवा, बांबोळी रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यापैकी उपचार सुरू असतानाच गंभीर जखमी पांडुरंग विष्णू नानोडकर (रा. गोवा) यांचाही मृत्यू झाला. चालक सनी पांडुरंग नानोडकर व उज्ज्वला नारायण कांबळी यांच्यावर गोवा, बांबोळी येथे उपचार सुरू आहेत..अपघाताची भीषणता एवढी होती की, चारचाकीचा चक्काचूर होऊन दोन महिला ठार झाल्या. यातील विलासिनी नानोडकर या आठ दिवसांपूर्वीच कणकवली भिरवंडे येथून गोवा सालिगाव, गिरी येथे आपली बहीण श्रीमती नानोडकर यांच्याकडे राहण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांना पुन्हा कणकवली भिरवंडे येथे सोडण्यासाठी येत असताना हा अपघात झाला. सावंतवाडी पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास हेड कॉन्स्टेबल धोत्रे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.