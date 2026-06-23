कोकण

Mumbai-Goa Highway Accident : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, 15 फूट खोल दरीत थार कोसळून तिघांचा जागीच अंत; बहिणीला सोडायला जाताना दुर्घटना

Mumbai Goa Highway accident : मुंबई-गोवा महामार्गावरील नेमळे-एरंडोकवाडी येथे कार १५ फूट खोल खाईत कोसळून तिघांचा मृत्यू झाला. दोन जण गंभीर जखमी आहेत.
Thar falls into gorge on Mumbai-Goa highway

Thar falls into gorge on Mumbai-Goa highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सावंतवाडी : मुंबई-गोवा महामार्गावर नेमळे-एरंडोकवाडी येथे चारचाकी १५ फूट खोल खाईत कोसळून तिघे ठार (Sawantwadi car crash news) झाले. यात दोन महिलांचा समावेश असून, दोघे गंभीर जखमी झाले. सालिगाव-गिरी (गोवा) येथून भिरवंडेकडे (कणकवली) जाताना हा प्रकार घडला. विलासिनी जगन्नाथ सातार्डेकर (वय ६९, रा. भिरवंडे कणकवली), श्रीमती पांडुरंग नानोडकर (वय ६३) व पांडुरंग विष्णू नानोडकर (६५, दोन्ही रा. गिरी-गोवा) अशी मृतांची नावे आहेत. ही घटना काल (ता.२२) दुपारी सव्वादोनच्या दरम्यान घडली.

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