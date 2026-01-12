Mumbai - Goa Highway : कोकणाच्या विकासाचा कणा अजूनही खड्ड्यातच; मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचा अंत न दिसणारा प्रवास

मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या विकासाचा कणा मानला जातो. पर्यटन, व्यापार, शेती, बंदरांशी जोडलेली वाहतूक आणि लाखो नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास या सगळ्यांची जीवनरेषा म्हणजे हा महामार्ग. मात्र, गेली १५ वर्षे तो ‘पूर्ण होईल’ या आश्वासनांवरच उभा आहे. गेल्या चार महिन्यांतील कामाची गती पाहता मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण आता दृष्टिक्षेपात आले आहे. .केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी एप्रिल २०२६ ही पूर्णत्वाची तारीख दिलीय. मात्र, ही डेडलाईन पुन्हा एकदा ‘एप्रिल फूल’ ठरण्याची शक्यता आहे. अजूनही अनेक उड्डाणपूल, बॉक्सवेलची कामे अपूर्ण आहेत. अनेक भागातील रस्ता डोंगर फोडून करायचा आहे. त्यासाठी किमान वर्ष दीड वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. - राजेश सरकारे.Sindhudurg Tourism : मालवणच्या पलीकडे पर्यटनाचा नवा श्वास; सुरक्षित कयाकिंगमुळे वेंगुर्ले ‘लय भारी’.चौपदरीकरणाची सुरुवातपळस्पे ते इंदापूर या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचा निर्णय २००७ मध्ये झाला. प्रत्यक्ष काम मात्र २०११ मध्ये सुरू झाले. २०१४ मध्ये इंदापूर ते झाराप चौपदरीकरणाचा प्रारंभ झाला. तर प्रत्यक्षात २०१७ पासून चौपदरीकरणाला प्रारंभ झाला. यात राजापूर ते झाराप (सिंधुदुर्गपर्यंतचे) चौपदरीकरण पाच वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले. .मात्र, रत्नागिरी आणि रायगडमधील काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. डिसेंबर २०२५ ही महामार्ग पूर्णत्वाची तारीख होती. ती आता एप्रिल २०२६ अशी केली आहे. सद्यस्थितीत डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात येईल. तर कामाची गती कायम राहिली तर मे २०२७ किंवा डिसेंबर २०२७ मध्ये हा महामार्ग पूर्णत्वास जाईल. त्यानंतरच मुंबई ते सिंधुदुर्ग हे अंतर सहा तासांत पार करण्याचे कोकणवासीयांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे..Sindhudurg Beaches : पर्यटन जिल्ह्याची ओळख जपताना १७७९ किलो कचऱ्यावर मात; सिंधुदुर्ग किनारे झाले स्वच्छ.का आहे महत्त्वाचा?ब्रिटिश काळात मुंबई आणि गोवा ही दोन शहरे जोडण्यासाठी या महामार्गाची आखणी करण्यात आली. आता हा महामार्ग थेट कन्याकुमारीशी जोडला गेला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गोवा आणि कर्नाटकातील महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. केरळ राज्यातील काम जवळपास ७५ टक्के पूर्ण झालेय. पनवेल येथील पळस्पे येथून सुरू होऊन गोव्यातील पणजीमार्गे थेट कन्याकुमारीपर्यंत हा महामार्ग जातो..मुंबई ते गोवा ५०३ किलोमीटर तर मुंबई ते कन्याकुमारीपर्यंत १६४० लांबीचा हा महामार्ग केवळ प्रवासाचा मार्ग नसून आर्थिक घडामोडींचा मेरुदंड आहे. कोकणातील विशेषत: सिंधुदुर्गातील पर्यटन व्यवसाय या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. याखेरीज गणेशोत्सव, शिमगा, तिन्ही ऋतूंमधील पर्यटन, समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे या सगळ्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्ग महत्त्वाचा आहे. .याशिवाय, ‘जेएनपीटी’ हे भारतातील सर्वांत मोठे कंटेनर बंदर आणि दिघी येथील निर्माणाधीन आंतरराष्ट्रीय बंदर या महामार्गामुळेच देशाच्या दक्षिण भागाशी जोडले जातात. पुढील काळात विजयदुर्ग बंदरही विकसित केले जाणार आहे. कर्नाटक आणि केरळातील अनेक बंदरे, शहरे तेथील पर्यटन याच महामार्गावर अवलंबून असल्याने व्यापारी आणि पर्यटनदृष्ट्या हा महामार्ग लवकर पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे..का रखडले चौपदरीकरण?पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम २०११ मध्ये सुरू झाले. मात्र, ठेकेदारांच्या कामात राजकीय कार्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप, चौपदरीकरणासाठी नेमलेल्या कंपन्या अकार्यक्षम असणे तसेच दिवाळखोरीत गेलेले ठेकेदार यामुळे पंधरा वर्षे उलटली तरी या टप्प्याचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यानंतर इंदापूर ते झाराप या टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाला २०१४ मध्ये मंजुरी मिळाली. .यात ८० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतर २०१६-१७ मध्ये प्रत्यक्ष चौपदरीकरणाच्या कामाला प्रारंभ झाला. यात राजापूर ते झाराप या दरम्यानचे काम अवघ्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०२० मध्ये पूर्ण झाले. सिंधुदुर्गप्रमाणेच रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात चौपदरीकरणाची कामे एकाच वेळी वेगाने कामे सुरू झाली होती. मात्र, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन ते पाच किलोमीटर चौपदरीकरण कामाचे टप्पे करून ते स्थानिक ठेकेदारांना देण्यात आले. .यात स्थानिक ठेकेदारांची आर्थिक क्षमता संपली तर मुख्य ठेकेदारही दिवाळखोरीत गेले. त्यामुळे फेरनिविदा मागवून नवीन ठेकेदार नेमले. यात दुसऱ्या टप्प्यातही अनेक ठेकेदार दिवाळखोरीत गेल्याने कामे अनेक भागातील कामे ठप्प राहिली. तसेच अनेक पुलांचीही कामे अधर्वट राहिली. २०२३ मध्ये या टप्प्यातील कामांसाठी पुन्हा नव्याने ठेकेदार निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर आता चौपदरीकरणाच्या कामाने गती पकडली आहे..असा होणार विकास... कोकणातील गणपतीपुळे, हरिहरेश्वर, विजयदुर्ग, मालवण, तारकर्ली असे अनेक सुंदर बीच, किल्ले आणि मंदिरे आहेत. सध्या खराब रस्त्यांमुळे पर्यटक कमी येतात. चौपदरी महामार्गामुळे मुंबई, पुणे येथून सहज ये-जा होईल. वर्षभर पर्यटक वाढतील, ज्यामुळे होमस्टे, रिसॉर्टस्, हॉटेल्सची संख्या वाढेल. स्थानिकांना रोजगार मिळेल. गाईड, ड्रायव्हर, हॉटेल कर्मचारी अशा रूपाने पर्यटनाला आणखी चालना मिळेल, मुंबई-गोवा प्रवास सोपा होईल. त्यामुळे पर्यटकांपासून दुर्लक्षित असलेले समुद्रकिनारे, पर्यटकांसाठी खुले होतील..कोकणात हापूस आंबा, काजू, नारळ, मासेमारी हे मुख्य व्यवसाय आहेत. सध्या माल वाहतुकीला जास्त वेळ आणि खर्च लागतो. चौपदरी रस्त्यामुळे माल मुंबई, पुणे किंवा गोव्याच्या बाजारपेठेत पटकन पोहोचेल. यामुळे शेतकरी आणि मच्छीमारांना चांगले दर मिळतील. लहान-मोठे उद्योग, जसे फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, काजू प्रोसेसिंग प्लांट्स वाढतील. महामार्गालगत लॉजिस्टिक्स पार्क, गोदामे उभी राहतील. यातून स्थानिकांना रोजगार आणि उत्पन्न वाढेल. कोकणातील बंदरे, जसे विजयदुर्ग किंवा रेडी, अधिक सक्रिय होतील..चांगल्या रस्त्यामुळे महामार्गालगतच्या गावांमध्ये जमिनीचे दर वाढतील. मुंबई-पुण्यातील लोक सेकंड होम किंवा फार्महाऊससाठी कोकणाकडे वळतील. टाउनशिप्स, रेसिडेन्शिअल प्रोजेक्ट्स येतील. याबरोबर रुग्णालये, शाळा, कॉलेजेस अशा सुविधा वाढतील. कोकणातील तरुणांना मुंबईत जाण्याऐवजी स्थानिक रोजगार मिळेल, ज्यामुळे स्थलांतर कमी होईल..अशी आहे सद्यस्थिती पळस्पे ते कासू दरम्यानचा खारपाडा आणि दूरशेत पूल खड्डेमय आहे. कासू ते इंदापूरमधील आमटेम, कोलेटी, नागोठणे, खांब, पुईगाव, कोलाड, तळवली या भागातील बॉक्सवेल, उड्डाणपूल आणि सेवा रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. वाकण नदीवरील पूल खड्डेमय आहे. इंदापूर ते वडपालेदरम्यान इंदापूर आणि माणगाव पुलाचे काम अजूनही अपूर्ण स्थितीत आहे. कशेडी बोगद्यातील पाणीगळती थांबलेली नाही. .त्यामुळे दुचाकीस्वारांना सावधानतेने वाहने चालवावी लागत आहेत. खेड रेल्वेस्थानक येथील पुलाचे काम आणि बाह्यरस्ता अपूर्ण आहेत. आवशी पुलाचे काम अपूर्ण आहे. कसबा पूल, संगमेश्वर उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण आहे, तिथे अरुंद रस्ता आहे, बावनदी ते सोनगिरी संगमेश्वर टप्प्यात अनेक ठिकाणचे काम अर्धवट आहे. बावनदी ते निवळी रस्ताकाम सुरू आहे. मात्र, पर्यायी रस्ता खराब आहे. टोलगेट ते कोकजे पठारमधील घाट भागही खराब आहे, निवळी-डांगरवाडी येथील उड्डाणपूल, हातखंबा येथील नवीन रस्त्याचे काम बाकी आहे..पाली उड्डाणपूल अपूर्ण असून बाह्यरस्ता खराब आहे. आंजणारी ते मठमधील काही काम अपूर्ण आहे. चिपळूण आणि लांजा येथील उड्डाणपूल व रस्त्याचे बरेच काम बाकी आहे. रायगड जिल्ह्यात चौपदरीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते वडखळपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे तर नागोठणे, कोलाड, पुई, माणगाव येथील पूल अजून पूर्ण झालेले नाहीत. तर पळस्पे ते इंदापूर या दरम्यान अनेक ठिकाणी दुसऱ्या लेनचे काम शिल्लक आहे..आरवली-कांटे-वाकेड टप्प्यांत अपूर्ण काम रत्नागिरी जिल्ह्यात आरवली-कांटे (३९.२४ किमी) आणि कांटे-वाकेड (४९.१५ किमी) या टप्प्यात अजूनही दोन लेनचे काम पूर्ण झालेले नाही. कशेडी घाटातील बोगदा पूर्ण झाला. तर या बोगद्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे निर्माणाधीन आहेत. चिपळूण, संगमेश्वर येथील पूल आणि उड्डाणपूलांची कामे प्रगतीपथावर असली तरी ती पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी जाणार आहे. लांजा ते पाली दरम्यान ५० टक्के रस्ता पूर्ण व्हायचा आहे. काजळी पुलाचे काम अपूर्ण आहे. पाली ते लांजा दरम्यान रस्त्याची स्थिती खूप खराब आहे..इंदापूर, माणगाव बायपासला गतीगेली चार वर्षे इंदापूर आणि माणगाव बायपासची कामे पूर्णतः ठप्प होती. त्यामुळे या दोन्ही शहरांच्या बाजारपेठांमध्ये प्रचंड वाहतुकीची कोंडी होत होती. जून २०२५ मध्ये या दोन्ही बायपास कामांसाठी नवीन ठेकेदार नेमण्यात आले. तर ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. यंदा मे २०२६ पर्यंत या दोन्ही बायपासची एक लेन पूर्ण होईल. तर डिसेंबर २०२६ पर्यंत दोन्ही बायपास वाहतुकीसाठी खुले होणार असल्याची माहिती महामार्ग विभागाकडून देण्यात आली..दीड वर्षात सुसाटरायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाची कामे प्रलंबित असल्याने कोकणच्या विकासाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. मे २०२७ किंवा डिसेंबर २०२७ पर्यंत चौपदरीकरणाची सर्व कामे पूर्ण होऊन मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा महामार्ग सुसाट होणार आहे. यानंतरच रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्गच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे..दरम्यान, पुढील दीड वर्षात कर्नाटक आणि केरळ राज्यातील महामार्ग चौपदरीकरणाचेही काम पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता असल्याने मुंबई ते कन्याकुमारीपर्यंतचा हा मार्ग कोकणच्या विकासाची नवी जीवनवाहिनी ठरणार आहे..जनआकोश समितीचा लढागेली बारा वर्षे चौपदरीकरणाचे काम विविध कारणांमुळे रखडले. यात अनेक ठिकाणी चुकीचे डायव्हर्जन, खड्डेमय रस्ते, अपूर्ण असलेली चौपदरीकरणाची कामे यामुळे गेल्या बारा वर्षात अपघात होऊन तब्बल अडीच हजार प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे चौपदरीकरण पूर्ण होईपर्यंत पळस्पे ते लांजा या महामार्ग हद्दीत मुंबई गोवा महामार्ग जन आक्रोश समितीने लढा सुरू ठेवला आहे..पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील चौपदरीकरण यंदा एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे ८४ किलोमीटर पैकी फक्त १० किलोमीटरचे काम अजून शिल्लक आहे. यात आमटेम, नागोठणे, कोलाड, पुई आणि इंदापूर येथील कामे थांबली आहेत. ही कामे देखील लवकरात लवकर पूर्ण करण्याला आमचे प्राधान्य आहे.- यशवंत घोटकर, प्रकल्प संचालक,राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण.केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी सांगतात, की महामार्ग ८९ टक्के पूर्ण झालाय; पण त्यांनी रस्त्यावर येऊन वस्तुस्थिती पहायला हवी. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक कामे अजून अपूर्ण आहेत. खेड येथील पूल आणि रस्ता होण्यास अजून दोन वर्षे जातील, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे घोषणा करण्यापेक्षा राज्य आणि केंद्र शासनाने प्रत्यक्ष वेगाने चौपदरीकरण पूर्ण करण्याची कार्यवाही करायला हवी.- रूपेश दर्गे,.मुंबई-गोवा महामार्ग जनआकोश समिती राज्यात काँग्रेसचे सरकार जाऊन ठाकरे-शिवसेना भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर शिंदे शिवसेना-भाजप आणि आता पुन्हा तीन पक्षाचे सरकार राज्यात आहे. मात्र, महामार्ग काही पूर्ण होत नाही. भारतात सर्वाधिक रखडलेला महामार्ग अशी अवस्था या राज्यकर्त्यांनी करून ठेवलीय. .महामार्गाची लांबी, पूर्ण अन् अपूर्ण काम... महामार्गाची एकूण लांबी (महाराष्ट्र भाग) : सुमारे ४६६ किमी पूर्ण झालेले काम : ८९ ते ९५ टक्के (केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा दावा) खर्च : १५,५६६ कोटींहून अधिक, प्रमुख रखडलेले भाग : पळस्पे-इंदापूर (८४ किमी), चिपळूण उड्डाणपूल, माणगाव बायपास, संगमेश्वर ते लांजा दरम्यान अनेक ठिकाणी धिम्या गतीने कामे. नवीन डेडलाइन : एप्रिल २०२६- अजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 