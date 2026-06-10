Kasarde Flyover Leak : मुंबई-गोवा हायवेवरील कासार्डे पुलाची दुरुस्ती ठरली कुचकामी? मॉन्सून सुरू होताच स्लॅबमधून गळू लागले पाणी; प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण

तळेरे (सिंधुदुर्ग) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कासार्डे तिठ्ठा येथील उड्डाणपुलाचा स्लॅब कोसळल्यानंतर केलेल्या दुरुस्तीच्या कामावर (Mumbai Goa Highway bridge safety concerns) पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मॉन्सूनच्या सुरुवातीलाच पुलाच्या पुढील स्लॅबमधून पाणी गळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पंचायत समिती सदस्य सहदेव ऊर्फ आण्णा खाडये यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. .कासार्डे पुलाचा स्लॅब ८ मे रोजी कोसळल्यानंतर मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कासार्डे येथील सेवा रस्त्यावरून वळविली होती. त्यानंतर कोसळलेला भाग काढून टाकत १० मे रोजी त्याची दुरुस्ती केली. आवश्यक देखभाल पूर्ण झाल्यानंतर पुलावरील एका लेनवरून वाहतूक सुरू केली होती. त्यानंतर सुमारे वीस दिवसांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ठेकेदारांकडून संबंधित ठिकाणी डांबरीकरण करण्यात आले..डांबरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पुलावरील तिन्ही लेन वाहतुकीस खुल्या केल्या. दरम्यान, मॉन्सून अद्याप पूर्णपणे सक्रिय झाला नसला, तरी रविवारी सुरू झालेल्या पावसानंतर सोमवारी झालेल्या सरींमध्ये पुलाच्या स्लॅबमधून पाणी गळू लागल्याचे दिसून आले. ही बाब लक्षात येताच स्थानिक नागरिकांसह पंचायत समिती सदस्य सहदेव खाडये व चेतन शेटये यांनी घटनास्थळी पाहणी केली..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.श्री. खाडये यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव तसेच खारेपाटण उपविभागाचे सहायक अभियंता देवीदास कुमावत यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर ठेकेदार कंपनीचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी पाहणी केली..यावेळी श्री. खाडये तसेच माजी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष श्रीरंग पाटाडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देत खबरदारी घेण्याची सूचना केली. पुलावरील गळतीची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची माहिती वरिष्ठ पातळीवर देण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच दिल्लीतील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही यापूर्वी पाहणी केल्याची माहिती दिली..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.प्रशासनाने काय करायला हवे?मुसळधार पाऊस सुरू झाल्यानंतर गळतीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या केलेली तात्पुरती दुरुस्ती किती काळ टिकणार, असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ऐन पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.