कोकण

Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर दृश्यमानतेची समस्या; दुभाजकांवरील झाडी ठरतेय धोकादायक

NHAI Starts Clearing Overgrown Vegetation on Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर गवताचे साम्राज्य; वळणांवर वाहनचालकांचा जीव धोक्यात
Mumbai Goa Highway Traffic Safety Overgrown Grass on Road Dividers Obstructs Visibility and Raises Accident Concerns Among Drivers

Mumbai Goa Highway Traffic Safety Overgrown Grass on Road Dividers Obstructs Visibility and Raises Accident Concerns Among Drivers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक नवी आणि गंभीर समस्या समोर आली आहे. महामार्गाच्या दुभाजकांवर (डिव्हायडर) मोठ्या प्रमाणावर गवत, झुडपे आणि झाडी वाढली असून त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवतांना अडथळा निर्माण होत आहे. 

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