Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर दृश्यमानतेची समस्या; दुभाजकांवरील झाडी ठरतेय धोकादायक

-अमित गवळे पाली: मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक नवी आणि गंभीर समस्या समोर आली आहे. महामार्गाच्या दुभाजकांवर (डिव्हायडर) मोठ्या प्रमाणावर गवत, झुडपे आणि झाडी वाढली असून त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवतांना अडथळा निर्माण होत आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पावसाळ्यानंतर महामार्गाच्या दुभाजकांवर उगवलेल्या या गवत व वनस्पतींची योग्य वेळी छाटणी न केल्यामुळे हे गवत अत्यंत उंच वाढले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने येणारी वाहने, वळणांवर समोरून येणारी वाहतूक किंवा अचानक रस्ता ओलांडणारे प्राणी व नागरिक वाहनचालकांना वेळेवर दिसत नाहीत. परिणामी, अचानक ब्रेक दाबावा लागल्याने किंवा अंदाज न आल्याने अपघात घडण्याची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे..या वाढलेल्या झाडीमुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि तीव्र वळणांवर प्रवास करणे अधिक धोकादायक ठरत आहे. समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या दिव्यांचा प्रकाश आणि दुभाजकांवरील झाडीमुळे रस्ता स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिकांसह नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात असून प्रशासनाने हे गवत व झाडी तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने लवकर हे काम पूर्ण करून महामार्गावरील प्रवास सुरक्षित करावा, अशी अपेक्षा आता वाहनचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आम्ही काही दिवसांपूर्वी ड्राईव्ह घेऊन पाहणी केली आहे. पाऊस थांबल्यावर हे सर्व गवत व झाडी काढून साफसफाई करण्यात येणार होती. आता पाऊस गेल्याने हे काम सुरु केले असून लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. रवींद्र इंगोळे, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) प्रकल्प संचालक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.