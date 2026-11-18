खेड : मुंबई-गोवा महामार्गावरील जुन्या कशेडी घाटातील भोगाव हद्दीतील गेल्या २० वर्षांपासून सातत्याने खचणाऱ्या रस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम अखेर पूर्ण झाले आहे. ठेकेदार कंपनीने १०५ मीटर लांबीच्या धोकादायक भागात गॅबियन तंत्राचा वापर करून संरक्षक भिंत उभारण्यासह रस्त्याचे मजबुतीकरण केले आहे. त्यामुळे या ‘डेंजर झोन’चा धोका कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, कामाची खरी कसोटी आगामी पावसाळ्यात लागणार (Mumbai Goa Highway Kashedi Ghat repair) आहे..२००५ मध्ये मोरीच्या कामासाठी केलेल्या ब्लास्टिंगनंतर या ठिकाणी रस्ता खचण्यास सुरुवात झाली होती. दरवर्षी लाखो रुपये खर्चून दुरूस्ती केली जात असली तरी पावसाळ्यात पुन्हा रस्ता खचत होता. त्यामुळे हा परिसर ‘डेंजर झोन’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या मार्गावरून पळचिल विभागातील १२ गावे आणि २८ वाड्यांमधील नागरिकांची वाहतूक होत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता..या समस्येबाबत ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी पोलादपूरचे तहसीलदार कपिल घोरपडे तसेच प्रांताधिकारी पोपट ओमासे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. प्रशासनानेही दुरूस्तीच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पावसाळा आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कामात अडथळे आल्याने कंपनीने सुरुवातीला तात्पुरता पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला होता.अखेर ठेकेदार कंपनीने या ठिकाणी खोल जमिनीत काँक्रिटीकरण करून रस्त्याचा पाया मजबूत केला..Punal-Tirpan Dam : ऐन दुष्काळात पुनाळ-तिरपण धरण संस्थेचा मोठा पराक्रम; 28 पिलर नव्याने बांधून थांबवली बंधाऱ्याची गळती, 5 हजार हेक्टर शेतीला मिळणार संजीवनी.दरीच्या बाजूला सुमारे १०५ मीटर लांब आणि १५ फूट उंच गेल्व्हनाइज्ड स्टीलच्या जाळीत दगड भरून गॅबियन पद्धतीची संरक्षक भिंत उभारली आहे. तसेच डोंगरभागातून झिरपणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटार व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. टिकाऊ बांधकाम साहित्याचा वापर करून रस्त्याचे मजबुतीकरण केल्याची माहिती ठेकेदार कंपनीचे अमित चंदनानी यांनी दिली..एकपदरी रस्त्यामुळे अपघाताची भीती कायमदुरूस्तीचे काम पूर्ण झाले असले तरी या धोकादायक भागात दुपदरी रस्ता अचानक एकपदरी होत असल्याने अपघाताची शक्यता कायम आहे. घाटातील तीव्र वळण आणि उतारामुळे वाहनचालकांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. २००५ पासून सातत्याने खचणाऱ्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, आगामी पावसाळ्यात रस्त्याची स्थिती कशी राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.