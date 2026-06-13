Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तीन महत्त्वाचे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले; प्रवाशांना मोठा दिलासा, नेमके कोणते आहेत ते पूल?

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पुलांच्या रखडलेल्या कामांमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत (Mumbai Goa Highway bridge completion update) होता. मात्र, आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन महत्त्वाच्या पुलांची कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, हे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले होणार असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, संगमेश्वर, पाली आणि लांजा येथील पुलांची कामे वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहेत. पावसाळ्याच्या काळात टप्प्याटप्प्याने हे पूल वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे..Maharashtra SC Classification : शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत एससी प्रवर्गाची विभागणी; नव्या वादाला फुटले तोंड, राज्यात उपवर्गीकरण लागू?.संगमेश्वर पुलावर एका बाजूने वाहतूक सुरूसंगमेश्वर येथील उड्डाणपुलाच्या एका बाजूवरून सध्या वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, ३० जूनपर्यंत ते पूर्ण करून दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात या परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येणार आहे..पाली पूल १७ जूनपासून वाहतुकीसाठी खुलारत्नागिरी तालुक्यातील पाली येथील पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, १७ जूनपासून हा पूल सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी खुला करण्यात येणार आहे. महामार्गावरील हा महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाल्यामुळे रत्नागिरी ते गोवा प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे..Kasarde Flyover Leak : मुंबई-गोवा हायवेवरील कासार्डे पुलाची दुरुस्ती ठरली कुचकामी? मॉन्सून सुरू होताच स्लॅबमधून गळू लागले पाणी; प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.लांजा उड्डाणपूल ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण होणारलांजा शहरातील बाजारपेठेतून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. या पुलासाठी ३१ जुलैची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, त्यानंतर पुलावरून वाहतूक सुरू झाल्यास स्थानिक वाहतूक आणि महामार्गावरील वेगवान वाहतूक यांचे स्वतंत्र नियोजन शक्य होणार आहे..महामार्ग चौपदरीकरणाला मिळणार वेगरत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील हे तीन पूल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. विविध तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेली ही कामे आता पूर्णत्वास येत असल्याने महामार्ग प्रकल्पाला मोठी गती मिळाली आहे. या पुलांच्या सुरूवातीमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ होण्याबरोबरच कोकणातील वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.