Mumbai-Goa Highway : पहिल्याच पावसात महामार्गाची दैना! उक्षी फाट्याला तळ्याचं स्वरूप, 18 वर्षांच्या वनवासानंतरही त्रास कायम

संगमेश्वर : कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात येत असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेची मालिका या पावसाळ्यातही कायम आहे. पावसाच्या पहिल्याच सरींमध्ये महामार्गावरील उक्षी फाटा परिसरात पाणी साचले (Ukshi Phata highway flooding news) असून, संपूर्ण परिसराला तळ्याचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे..महामार्गाचे काम करताना पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कोणतीही प्रभावी गटार व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. परिणामी, डोंगरावरून आणि बाजूने येणारे पावसाचे पाणी थेट महामार्गावर साचत आहे. या साचलेल्या पाण्यातून मार्ग काढताना लहान वाहने आणि दुचाकीस्वारांची मोठी तारांबळ उडत आहे..वेगवान वाहनांमुळे दुचाकीस्वारांवर आणि पादचाऱ्यांवर चिखलाचा अक्षरशः अभिषेक होत असून, रस्त्यावर मातीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने वाहने घसरून मोठे अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच या भागात करण्यात आलेले काँक्रिटीकरण पहिल्याच पावसात अनेक ठिकाणी उखडल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे महामार्ग पूर्ण झाल्याचे दावे केले जात असताना, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.उक्षी फाटा येथील या धोकादायक परिस्थितीमुळे प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित कंत्राटदाराने केवळ कागदी घोडे न नाचवता, तातडीने घटनास्थळी येऊन पाण्याचा निचरा करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे..पाण्याच्या निचऱ्यासाठी खोदले चरयाबाबत प्रवासी, वाहनचालकांकडून ओरड सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. २३) तातडीने घटनास्थळी जेसीबी मशीन तैनात करण्यात आले. तुंबलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चर खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे..Koyna Dam Siltation : कोयना धरणात साचलाय 35 टक्के गाळ, विदेशी वृक्षांमुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम; 2000 पूर्वीच्या वृक्षतोडीचाही फटका.गेली १८ वर्षे आम्ही या महामार्गाची वाट पाहत आहोत. दरवर्षी पावसाळ्यात हीच परिस्थिती असते. उक्षी फाट्यावर साचलेल्या पाण्यातून गाडी चालवताना जीव थरथरतो. नवीन काँक्रिटचा रस्ताही उखडलाय, मग प्रशासनाने नक्की काय काम केले? एखादा मोठा अपघात होऊन कोणाचा नाहक बळी गेल्यावरच या ढिम्म प्रशासनाला जाग येणार का?-संतोष कदम, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.