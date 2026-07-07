Amba Ghat Tunnel : आंबा घाटातून प्रवास होणार अधिक सुरक्षित आणि वेगवान; मंत्री गडकरींनी 'या' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत दिलं मोठं आश्वासन, थेट केंद्राकडून मिळणार निधी?

रत्नागिरी : पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी (ता. ४) नागपूर येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत मुंबई-गोवा महामार्गाची रखडलेली कामे आणि आंबा घाटातील प्रस्तावित भुयारी मार्ग (Amba Ghat Tunnel project latest news) या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी चर्चा झाली. तसेच, कोकणातील रस्ते विकास, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणांच्या अनेक प्रलंबित विषयांवर सकारात्मक निर्देश देऊ, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले..उच्चस्तरीय बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत रत्नागिरीकरांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचा विषय प्रामुख्याने चर्चिला गेला. महामार्गावरील प्रलंबित आणि रखडलेली कामे युद्धपातळीवर व तातडीने पूर्ण करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. याच धर्तीवर, महामार्गावरील टोलचे दर कमी करून सर्वसामान्य जनतेला व वाहनधारकांना मोठा दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली..Pune-Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे उड्डाणपुलावरचा रस्ता गेला वाहून; कोट्यवधींच्या कामाची पावसाने केली पोलखोल, वाहनधारकांकडून तीव्र संताप.रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या तसेच कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या आंबा घाटात भुयारी मार्ग उभारण्याच्या प्रस्तावावर दोन्ही नेत्यांमध्ये सखोल चर्चा झाली. दरड कोसळण्याच्या घटना आणि पावसाळ्यातील वाहतुकीचे अडथळे दूर करून हा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुकर आणि गतिमान करण्यासाठी हा भुयारी मार्ग मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली..जिल्ह्यातील बंदरे आणि अंतर्गत शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गांच्या बांधकामासंदर्भात आणि त्यांच्या रखडलेल्या प्रक्रियेवर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. त्यात निवळी ते जयगड मार्ग, जयगड ते गुहागर मार्ग, चिपळूण ते सातारा मार्गाचा समावेश आहे. या तिन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेला निधी आणि अंतिम प्रशासकीय मंजुरी लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती सामंत यांनी गडकरी यांच्याकडे केली..Konkan Pune Highway : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला! ताम्हिणी, भोर अन् आंबेनळी घाट बंद झाल्याने चाकरमान्यांवर मोठे संकट; शेकडो किलोमीटरचा मारावा लागणार वळसा!.तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघांतील स्थानिक आणि ग्रामीण भागातील रस्ते सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी उद्योगमंत्र्यांनी केली. यामध्ये लांजा व राजापूर, गुहागर व चिपळूण, रत्नागिरीसह खेड, दापोली आणि मंडणगडचा समावेश आहे..मंत्री गडकरी सकारात्मककेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोकणातील या विकासकामांबाबत सकारात्मकता दाखवली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पांच्या फाईल्सवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.