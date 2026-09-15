Mumbai-Goa Highway Chemical Leak : मुंबई-गोवा महामार्गावर पुगाव हद्दीत ज्वलनशील रसायन वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला अपघात; सर्व यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे गणेशोत्सवातील भीषण दुर्घटना टळली

पाली : ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पुगाव गावाच्या हद्दीत मंगळवारी (ता. 15) पहाटे पाचच्या सुमारास एक अत्यंत थरारक आणि गंभीर घटना घडली. जेएनपीटी येथून महाडच्या दिशेने चाललेल्या एका कंटेनरला अचानक अपघात (Mumbai-Goa National Highway Container Accident) झाला. या कंटेनरमध्ये '2-Methyl-2-propanol' (tert-Butanol) हे अतिशय धोकादायक आणि अत्यंत ज्वलनशील रसायन वाहून नेले जात होते. .अपघातानंतर लगेचच कंटेनरच्या मॅनहोलमधून या रसायनाची गळती सुरू झाल्याचे समोर आल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड घबराट पसरली होती. मात्र, सर्व आपत्कालीन यंत्रणांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधान आणि समन्वयामुळे महामार्गावरील एक भीषण आपत्ती सुदैवाने टळली आहे. सकाळी नऊ वाजायच्या सुमारास टँकर सुरक्षितपणे हटवण्यात आला. .या कंटेनरमध्ये असलेले टर्ट-ब्युटॅनॉल हे रसायन इतके संवेदनशील आणि प्रज्वलनशील असते की, अगदी छोटीशी ठिणगी किंवा भ्रमणध्वनीच्या लहरींमधून निर्माण होणारा प्रज्वलनाचा स्रोतसुद्धा या रसायनाला क्षणात पेटवू शकतो. यामुळे मोठा स्फोट होऊन प्रचंड जीवित आणि वित्तहानी होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत याच रसायनाचा भीषण स्फोट होऊन जीवितहानी झाली होती. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे पुगाव येथील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आणि आव्हानात्मक बनली होती..Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?.घटना घडताच एसव्हीआरएसएस पथक, येरुणकर क्रेन सर्व्हिस, महामार्ग पोलिस केंद्राचे कर्मचारी, हायवे पोलिस आणि कोलाड पोलिस प्रशासनाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तातडीने सुरक्षा कडे उभारले. रसायनाला जराही प्रज्वलन मिळू नये म्हणून घटनास्थळाभोवती तत्काळ 'नो मोबाईल झोन' घोषित करण्यात आला. सुरक्षेचा उपाय म्हणून मुंबई-गोवा महामार्गावरील खांब ते कोलाड दरम्यानची वाहतूक सुमारे एक तासासाठी पूर्णपणे रोखून धरण्यात आली..बचाव पथकांनी अत्यंत सुरक्षिततेचे नियम पाळत आणि जीवाची बाजी लावत लिकेज कंट्रोल ऑपरेशन सुरू केले. कंटेनरच्या मॅनहोलमधून होणारी रसायनाची गळती अत्यंत काळजीपूर्वक बंद करण्यात आली. सर्व यंत्रणांनी केलेल्या धाडसी, शिस्तबद्ध आणि समन्वयाने केलेल्या या कामगिरीमुळे संभाव्य मोठा स्फोट टळला आणि परिसराने सुटकेचा निश्वास टाकला..Gram Panchayat Election : दिवाळीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा वाजणार बिगुल? SIR ने वाढवली इच्छुकांची धाकधूक, नव्या कारभाऱ्यांसाठी करावी लागणार प्रतीक्षा!.सर्व यंत्रणांचे कौतुक आणि आभार गणेशोत्सवाच्या काळात महामार्गावर प्रवाशांची प्रचंड वर्दळ असताना घडलेल्या या घटनेत पोलिसांची सतर्कता आणि बचाव पथकांची तत्परता अत्यंत निर्णायक ठरली. कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान न होऊ देता हे आपत्कालीन ऑपरेशन यशस्वीरीत्या पार पाडणाऱ्या सर्व पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, महामार्ग प्रशासन, आपत्कालीन बचाव पथक आणि क्रेन सर्व्हिस कर्मचाऱ्यांवर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.