कोकण

Mumbai-Goa Highway Chemical Leak : मुंबई-गोवा महामार्गावर पुगाव हद्दीत ज्वलनशील रसायन वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला अपघात; सर्व यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे गणेशोत्सवातील भीषण दुर्घटना टळली

Mumbai Goa Highway accident : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पुगावजवळ टर्ट-ब्युटॅनॉल वाहून नेणाऱ्या कंटेनरचा अपघात झाला. रसायनगळतीमुळे धोका निर्माण झाला. मात्र, आपत्कालीन यंत्रणांच्या तत्परतेने कंटेनर सुरक्षित हटवून मोठा अनर्थ टाळला.
Pugaon Maharashtra hazardous chemical leakage news

Pugaon Maharashtra hazardous chemical leakage news

esakal

अमित गवळे
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पाली : ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पुगाव गावाच्या हद्दीत मंगळवारी (ता. 15) पहाटे पाचच्या सुमारास एक अत्यंत थरारक आणि गंभीर घटना घडली. जेएनपीटी येथून महाडच्या दिशेने चाललेल्या एका कंटेनरला अचानक अपघात (Mumbai-Goa National Highway Container Accident) झाला. या कंटेनरमध्ये '2-Methyl-2-propanol' (tert-Butanol) हे अतिशय धोकादायक आणि अत्यंत ज्वलनशील रसायन वाहून नेले जात होते.

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