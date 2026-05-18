Mumbai-Goa Highway Toll : कोकणवासीयांच्या जखमेवर मीठ! महामार्गाचे काम अजूनही अपूर्ण, पण 'या' ठिकाणी टोलनाका उभारणी अंतिम टप्प्यात!

चिपळूण : कोकणवासीयांसाठी जीवनरेखा मानला जाणारा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अजूनही पूर्णपणे तयार झालेला नसताना आता या मार्गावर टोलनाके सुरू करण्याची तयारी (Mumbai-Goa Highway toll latest news) सुरू झाल्याने प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..अपूर्ण रस्ता, सुरू असलेली बांधकामे, अपुऱ्या सुविधा आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या वाहनचालकांना आता टोलचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. टोलचे दर किती असतील, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, येत्या काही दिवसांत याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..या मार्गावर टोल सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांच्या खिशाला मोठा फटका बसणार आहे. महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम २०१६ ला सुरू झाले; मात्र निधीअभावी, पर्यावरणीय परवानग्यांमधील अडथळे, भूसंपादनातील विलंब आणि ठेकेदारांच्या निष्क्रियतेमुळे हे काम वारंवार अडचणीत सापडत गेले..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा पुन्हा बदलला, लांबी थेट 856 किमी! आता तुमच्या जिल्ह्यातून जाणार का? पाहा नवीन नकाशानुसार यादी.परशुराम घाट ते आरवलीदरम्यान ३४.४५ किमी टप्प्यापैकी ३२.१ किमीचा रस्ता तयार झाला आहे. येथील उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. खेडच्या हद्दीतील कशेडी घाटातील दुहेरी बोगद्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, आवाशी फाटा येथील उड्डाणपूल आणि तांत्रिक कामे अद्याप शिल्लक आहेत. वालापे आणि खेड येथे ज्या ठिकाणी रेल्वेचे ब्रीज क्रॉस होतात, त्या ठिकाणी पुलाची कामे शिल्लक आहेत. असे असताना खेड तालुक्यातील बोरज येथे टोलनाका उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे..Iran War Preparation : इराण झुकण्यास तयार नाही! ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इस्लामी सरकारचा मोठा निर्णय? लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच हाती दिली AK-47.मुंबई-गोवा महामार्गावर अनेक ठिकाणी अक्षरशः उड्डाणपुलावरदेखील ओव्हरलोड वाहनांची बेकायदेशीर पार्किंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या पार्किंगमुळे अनेक अपघात होतात. नव्याने बांधलेल्या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने करावे, अशी मागणी केली जात आहे. चिपळूण शहरातून राष्ट्रीय महामार्गाच्या पुलावर जाण्यासाठी एसटी गाड्यांना व मोठ्या गाड्यांना अक्षरशः कसरत करावी लागते. हा कनेक्टिंग रोड रुंद व सुव्यवस्थित करण्यात यावा. कळंबस्ते गावाकडे जाताना सुद्धा अपघात होतात त्यावर मार्ग काढावा नाही तर आंदोलन केले जाईल.-शौकत मुकादम, माजी सभापती, चिपळूण.आम्हाला ठेकेदार एजन्सीकडून रस्ता पूर्ण करून देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. टोलसंदर्भात निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे. राहिलेले काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.-अमोल माडकर, उपअभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, महाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.