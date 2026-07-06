कोकण

Mumbai-Goa Highway: मुसळधार पावसाने मुंबई-गोवा महामार्ग दुसऱ्या दिवशीही ठप्प; कशेडी घाटात दरड; रोहा, माणगावमध्ये पाणी साचले, ताम्हिणी घाटही बंद

Roha and Mangaon waterlogging news: कशेडी घाटात दरड, सुकेळी खिंडीत पाणी साचल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहतूक बंद; महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर मार्ग मोकळा करण्याचे प्रयत्न
Heavy Rain Brings Mumbai–Goa Highway to a Halt; Kashedi and Tamhini Ghats Shut

Heavy Rain Brings Mumbai–Goa Highway to a Halt; Kashedi and Tamhini Ghats Shut

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-महेंद्र दुस्सार

अलिबाग : कोकणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला बसला असून कशेडी घाटातील नव्या महामार्गावर मोठी दरड कोसळल्याने वाहतूक दुसऱ्या दिवशीही ठप्प राहिली. दरडीसह मोठ्या प्रमाणात माती व दगड रस्त्यावर आल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. परिणामी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

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