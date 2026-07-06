Mumbai-Goa Highway: मुसळधार पावसाने मुंबई-गोवा महामार्ग दुसऱ्या दिवशीही ठप्प; कशेडी घाटात दरड; रोहा, माणगावमध्ये पाणी साचले, ताम्हिणी घाटही बंद

-महेंद्र दुस्सारअलिबाग : कोकणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला बसला असून कशेडी घाटातील नव्या महामार्गावर मोठी दरड कोसळल्याने वाहतूक दुसऱ्या दिवशीही ठप्प राहिली. दरडीसह मोठ्या प्रमाणात माती व दगड रस्त्यावर आल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. परिणामी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, महामार्ग प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जेसीबी आणि अन्य यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने दरड हटविण्याचे व रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, पावसाचा जोर कायम असल्याने कामात अडथळे येत आहेत..दरम्यान, सुकेळी खिंडीच्या अलीकडे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने तेथेही वाहतूक थांबविण्यात आली आहे. रोहा व माणगाव परिसरात महामार्गाच्या अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ताम्हिणी घाटातही रस्ता खचल्यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\rसततच्या पावसामुळे दरड कोसळण्याचा धोका कायम असल्याने नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी घाटमार्गावरील प्रवास शक्यतो टाळावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. परिस्थितीवर प्रशासनाकडून सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतरच वाहतूक पूर्ववत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.