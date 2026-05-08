Murud Beach Tourist : मुरूड-जंजिऱ्यात पर्यटकांची गर्दी! उन्हाळी सुट्टीत समुद्रकिनारे हाऊसफुल्ल, ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या भेटीसाठी तुफान गर्दी

मुरूड : मे महिन्याच्या सुट्टीत उष्णतेच्या पारा वाढला असला तरी पर्यटकांनी मुरूडसह काशिद बीच व जंजिऱ्यात प्रचंड गर्दी (Kashid beach crowd summer holidays) केली आहे. मे अखेरीस हवामान बदलाच्या कारणास्तव ऐतिहासिक जंजिरा व पदमदुर्ग हे जलदुर्ग सुरक्षेच्या कारणास्तव पर्यटकांसाठी बंद केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..त्यापूर्वीच हे किल्ले पहाता यावेत यासाठी पर्यटकांनी गर्दी केली आहे. मुरूड नगरपरिषदेने किनाऱ्यावर नव्याने तयार केलेल्या वाहनतळावर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. पर्यटकांच्या वाहनांची संख्या अचानक वाढल्याने मासळी मार्केट येथून जंजिरा किल्लाकडे जाण्याच्या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होत आहे..Matheran Traffic Issue : माथेरानला जाताय? आता पार्किंगचं टेन्शन मिटलं! दस्तुरी नाक्यावर पर्यटकांसाठी 'ही' खास सोय, पहा काय आहे नवा प्लॅन.'मासळी'साठी गर्दीमासळी बाजारामध्ये ताजी कोळंबी, ताजा कुट्टा, पापलेट, सुरमई आदी मासळी खरेदीसाठीही मोठी गर्दी दिसून येत आहे. पर्यटकांचा ओघ वाढल्याने पोलिस स्थानक ते एकदरा ब्रीज दरम्यान चे सर्वच हॉटेल, लॉजिंग हाऊसफुल्ल झाले आहेत..