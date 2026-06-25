Sindhudurg Mystery: कणकवलीत रहस्यमय घटना! ना भूकंप, ना स्फोट; फोंडाघाट परिसरातील अचानक घरांच्या भिंतींना तडे, घटनेचे गूढ

कणकवली : तालुक्यातील फोंडाघाट येथील विद्यानगर-बेलदारवाडी परिसरात मंगळवारी (ता. २३) रात्री चार घरांच्या भिंतींना तडे गेले. ही घटना घरातील मंडळींच्या लक्षात आज सकाळी आली; मात्र तडे नेमके कशामुळे गेले, याची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. भूकंपाची नोंदही नाही. अचानक झालेल्या घटनेने गूढ निर्माण झाले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर आणि तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्यासह महसूल विभागाच्या पथकाने आज सायंकाळी घरांची पाहणी केली. बेलदारवाडीत पाच घरे लागून आहेत. यातील चार घरांच्या भिंतींना तडे गेले. मधोमध घराच्या भिंतींना तडे गेलेले नाहीत. .येथील रहिवासी सोमनाथ चव्हाण यांना मंगळवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास घरातील वस्तू पडल्याचा आवाज आला होता. सकाळी घरात झाडू मारताना भिंतींच्या वरच्या भागाला तडे गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ते लगतच्या घरातील भावाला सांगण्यासाठी गेले असता त्यांच्याही घरांना तडे गेल्याचे निदर्शनास आले. चव्हाण यांनी सरपंच संजना आंग्रे यांना माहिती दिली. त्यांनी पाहणी करून तहसीलदारांना कळविले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्यासह मंडल अधिकारी येंडे, तलाठी समृद्धी गवस, माजी सभापती सुजाता हळदिवे, दर्शना पेडणेकर आदींनी भेट दिली. देशपांडे म्हणाले, ‘‘भूकंप झाला नाही; मग तडे कशामुळे गेले, याची माहिती घेतली जात आहे. आसपास डोंगर नाही. समतल जमिनीवर घरे आहेत. उद्या (ता. २५) भूगर्भ विभागाचे शास्रज्ञ आणि अधिकारी येऊन याबाबत चौकशी करतील. त्यांच्या अहवालानंतर वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.