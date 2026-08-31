कोकण

Nanar Bauxite Project : 'कोकणच्या लाल मातीवर अन्याय होऊ देणार नाही!' नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची जनसुनावणी होणार रद्द; विरोधानंतर उदय सामंत यांची मोठी ग्वाही

Nanar bauxite project public hearing latest news : नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असून जनतेच्या मागणीनुसार जनसुनावणी होणार नसल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
Nanar bauxite project Ratnagiri latest update

Nanar bauxite project Ratnagiri latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजापूर : जनतेला हवे आहे तेच करण्याची आमची आणि सरकारची भूमिका आहे. सरकारमध्ये असलो तरी जनतेशी बांधील आहोत. आम्हीही याच मातीतले आहोत. त्यामुळे कोकणच्या लाल मातीवर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जनतेच्या मागणीप्रमाणे नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट (Nanar bauxite project Uday Samant statement) केले. लोकांना विश्‍वासात न घेता कोणताही प्रकल्प होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. ‘एकच जिद्द बॉक्साईट रद्द’ या ग्रामस्थांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

Nanar bauxite project Uday Samant statement

Nanar bauxite project Uday Samant statement

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