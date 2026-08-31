Nanar Bauxite Project : 'कोकणच्या लाल मातीवर अन्याय होऊ देणार नाही!' नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची जनसुनावणी होणार रद्द; विरोधानंतर उदय सामंत यांची मोठी ग्वाही

राजापूर : जनतेला हवे आहे तेच करण्याची आमची आणि सरकारची भूमिका आहे. सरकारमध्ये असलो तरी जनतेशी बांधील आहोत. आम्हीही याच मातीतले आहोत. त्यामुळे कोकणच्या लाल मातीवर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जनतेच्या मागणीप्रमाणे नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट (Nanar bauxite project Uday Samant statement) केले. लोकांना विश्वासात न घेता कोणताही प्रकल्प होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. ‘एकच जिद्द बॉक्साईट रद्द’ या ग्रामस्थांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..नाणार येथे बॉक्साईट प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्याची जनसुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सागवे येथे रविवारी (ता. ३०) बॉक्साईट विरोधी संघर्ष मेळावा झाला. यावेळी पालकमंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे स्वागत केले म्हणून बॉक्साईट प्रकल्पाचेही स्वागत करू, असे नाही. बॉक्साईट प्रकल्प उभारणी करून नाणार-सागवे येथील प्रस्तावित प्रकल्प परिसरातील कातळशिल्प, ऐतिहासिक ठेवा नष्ट होऊ देणार नाही..Kagal NH48 Bridge : कागलकरांचं स्वप्न होणार पूर्ण! 295 कोटींचा 50 पिलरचा भव्य उड्डाणपूल; देशातील सर्वात सुंदर पूल साकारणार, मंत्री मुश्रीफ यांची पायाभरणीवेळी ग्वाही.भविष्यामध्ये प्रदूषणविरहीत आणि लोकांना हवे असलेले प्रकल्प येणार असून, लोकांना विश्वासात घेऊन अशा प्रकल्पांची उभारणी केली जाईल. संघर्ष समित्यांनी निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करावी, अन्यथा गैरसमज वाढतो. संघर्षाबाबत हिताचा निर्णय असेल, तर विरोध राहणार नाही.’’ आमदार किरण सामंत यांनी संघर्ष मेळाव्याला निश्चितच यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करताना काही गोष्टी टप्प्याटप्प्याने कराव्या लागतात; मात्र यश नक्की मिळेल, असे स्पष्ट केले..Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी.जमिनी न देण्याचे शपथपत्रनाणार येथे शेतकरी-मच्छीमार यांच्या उपस्थितीमध्ये यापूर्वी झालेल्या सभेमध्ये प्रकल्पामध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जमिनी न देण्याचे शपथपत्र करण्याचा निर्णय झाल्याची आठवण मच्छीमार नेते मजीद भाटकर यांनी सांगितली. शेतकऱ्यांनी शपथपत्र केल्यानंतर मच्छीमार समाज एकदिलाने या संघर्षात सहभागी होईल, असा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.