Raigad Education : इंग्रजी शिकण्याची नवी वाट; नवघर जिप शाळेचा ‘बँक ऑफ वर्ड’ उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ठरतोय वरदान!

पाली : रायगड जिल्हा परिषद शाळा नवघर येथे इंग्रजी शिक्षणासाठी एक आगळावेगळा आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात येत आहे. शाळेतील उपशिक्षिका शीतल बळवंत पाटील गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून 'बँक ऑफ वर्ड' नावाचा उपक्रम यशस्वीपणे राबवत आहेत. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची इंग्रजी शब्दसंपत्ती वाढत असून, स्पेलिंग पाठांतर, व्याख्या रचना आणि संवाद कौशल्य यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होत आहे. आजच्या ग्लोबल काळात मराठी शाळांपुढे उभ्या असलेल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे इंग्रजी भाषेचे वाढते वर्चस्व. अनेक पालक, विद्यार्थी आणि समाजातील घटक यांना वाटते की इंग्रजी माध्यम म्हणजेच उज्वल भवितव्याची गुरुकिल्ली, तर मराठी माध्यम म्हणजे मागे राहण्याची शक्यता..या चुकीच्या समजुतीमुळे अनेक मराठी शाळांमध्ये असुरक्षिततेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'बँक ऑफ वर्ड' या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी भाषेत अमुलाग्र विकास होत आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वितेमध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापिका संगीता बैकर, पदवीधर शिक्षिका वृषाली गुरव आणि अनुजा माने, तसेच सहाय्यक शिक्षिका रुपाली लेंडवे व अंकिता जाधव यांचे मोलाचे योगदान लाभले आहे. केंद्रप्रमुख अनिल राणे, ग्रामस्थ आणि पालकवर्ग यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत त्याला भरभरून पाठिंबा दिला आहे..पिंपरी वर्धापनदिन चौगुले शिक्षण महापालिका शाळा.असे शिकतात विद्यार्थीया उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून एक कार्यसंघ तयार केला असून, बँकेच्या कार्यपद्धती प्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे 'शब्द खाते' तयार करण्यात आले आहे. दररोज विद्यार्थ्यांकडून इंग्रजी शब्दांचे पाठांतर करून घेण्यात येते आणि त्याची नोंद त्यांच्या खात्यावर केली जाते. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा आणि नव्या शब्दांच्या अभ्यासाची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.इंग्रजी भाषेबद्दल आत्मविश्वास'बँक ऑफ वर्ड' उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषेबाबत आत्मविश्वास निर्माण होत असून, मराठी शाळांमध्येही दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण शक्य आहे, हे नवघर शाळेने दाखवून दिले आहे. अशा उपक्रमांमुळे मराठी शाळांचे महत्त्व अधिक दृढ होईल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे..केंद्रप्रमुख अनिल राणे व शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक प्रमोद म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून मी हा उपक्रम तयार केला. शाळेमध्ये स्वामी विवेकानंद पैशांची बँक आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थी खाऊचे पैसे वाचवून बचत करतात आणि विविध आर्थिक व्यवहार करतात. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ वर्ल्ड हा उपक्रम तयार करून इंग्रजी शब्दांची बँक तयार केली आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थी रोज इंग्रजीचे विविध शब्द घेतात व त्यांचे पाठांतर करतात. पहिली ते चौथीचे विद्यार्थी खूप चांगल्या प्रकारे शब्द म्हणतात आणि इयत्ता पाचवी ते आठवीचे विद्यार्थी इंग्रजी शब्दांबरोबरच इंग्रजी वाक्य देखील तयार करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील इंग्रजीची भीती जाऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.शितल पाटील, उपक्रमशील शिक्षिका, रजिप नवघर शाळा..रजिप नवघर शाळा आदर्श शाळा आहे. या शाळेमध्ये सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधा आहेत. येथे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबवले जातात. मात्र इंग्रजी विषयासंदर्भात विद्यार्थ्यांना अधिक आत्मविश्वास वाढावा आणि आधुनिक जगात ती टिकून राहावी या उद्देशाने शाळेत इंग्रजीचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम असावा अशी कल्पना शिक्षिका शितल पाटील यांना सुचवली. त्यांनी तत्काळ बँक ऑफ वर्ड हा उपक्रम विकसित केला. त्यामुळे शाळेत आता इंग्रजी विषय विद्यार्थ्यांना आनंदाचा वाटू लागला आहे. व त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.अनिल राणे, केंद्र प्रमुख, केंद्र, पेडली.