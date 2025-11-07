कोकण

Mandave irrigation project: वीजनिर्मितीच्या माध्यमातून गावांना उजेड देण्याचं स्वप्न आजही कागदावरच ग्रामस्थांमध्ये संताप आणि निराशा.

New Mandave Dam: चार दशकांची प्रतीक्षा, पण धरण अजूनही अपूर्ण! ‘न्यू मांडवे’ प्रकल्पाने ग्रामस्थांच्या आशा-पेक्षा आणि स्वप्नांवर पाणी फिरवलं; १९८३ पासून प्रशासकीय मान्यता मिळूनही आजतागायत काम पूर्ण न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आणि प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
Mandave dam irrigation project

Mandave dam irrigation project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खेड: तालुक्यातील किंजळेतर्फे नातू, पुरे, तळे, कुडोशी आणि सुकिवली या पाच गावांतील जमीन ओलिताखाली आणून परिसर सुजलाम्-सुफलाम् करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित असलेला न्यू मांडवे लघुपाटबंधारे योजनेचा प्रकल्प ४५ वर्षांपासून रखडलेला आहे.

Loading content, please wait...
dam
Power
Development Plan
Project
Mandave
Irrigation
delay work
Paper

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com