कोकण

Cyber Fraud Alert : ‘Happy New Year’चे मेसेज पडू शकतात महागात; सायबर फसवणुकीबाबत पोलिसांचा सतर्कतेचा इशारा!

New Year Messages Scam Alert : नवीन वर्षाच्या शुभेच्छांच्या नावाखाली सायबर गुन्हेगार फसवणुकीचा सापळा रचत असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. व्हॉट्सॲपवरील संशयास्पद फाईल्स उघडल्यास मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा धोका संभवतो.
Police Issue Warning Over WhatsApp Scam Messages

Police Issue Warning Over WhatsApp Scam Messages

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वचजण एकमेकांना व्हॉट्सअप व समाज माध्यमांवर शुभेच्छा देतात. मात्र बुधवारी (ता. 31) मध्यरात्री पासून ते १ जानेवारी २०२६ या काळात सायबर गुन्हेगार सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छांच्या नावाखाली सायबर फसवणूकीची शक्यता असल्याने नागरिकांना पोलीस प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Alert
scam
Raigad
cyber police
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com