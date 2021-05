मुख्यमंत्री कोकणातल्या जनतेला वाऱ्यावर सोडणार; निलेश राणेंचे सरकारवर ताशेरे

Nagpur

नागपूर : अरबी समुद्रात उसळलेल्या 'तौक्ते' (Tauktae Cyclone Live Update) चक्रीवादळाचा विदर्भाला (Vidarbha) कसलाही धोका नसल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र त्याचवेळी पुढील तीन-चार दिवस विदर्भावर अवकाळी पावसाचे सावट राहणार आहे. (Tauktae Cyclone will not be harm