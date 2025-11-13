Raigad Weather : यंदा ऑक्टोबर हिटचा उकाडा नाही; जिल्ह्यात थंडीची चाहूल, पर्यटन वाढीला चालना!

पाली : जिल्ह्यात पहाटे सर्वत्र धुक्याची दुलई पसरत आहे. धुक्यामुळे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू आहे. मात्र अल्हाददायक वातावरणाचा पर्यटक व प्रवाशी मनसोक्त आनंद लुटत आहेत. दुपारी सुद्धा वातावरणात गारवा जाणवत आहे. याशिवाय डोंगरावर विशेषतः पांढऱ्या शुभ्र व करड्या रंगांचे ढग दाटून येत आहेत. जणूकाही येथे स्वर्गच असल्याचा भास होतो. यातच आजूबाजूला पसरलेल्या गर्द हिरवाईने हा अद्भुत नजारा आणखीच बहारदार होतो. त्यामुळे येथून प्रवासी व पर्यटक सुद्धा ढग, हिरवाई, व धुक्याचा आनंद घेत आहेत. ट्रॅकिंग व पर्यटनासाठी हे वातावरण उत्तम आहे. त्यामुळे बरेचसे ट्रेकर व पर्यटक किल्ले, डोंगर, समुद्रकिनारा आदी ठिकाणी भटकंती करत आहेत. आणि या अद्भुत निसर्गाची मज्जा लुटतात. .ताम्हाणी घाट, वरंध घाट व मोर्बे घाट येथून प्रवास करतांना ढगांची अनुभूती मिळत आहे. असंख्य पर्यटक येथे आवर्जून थांबून मज्जा लुटत आहेत. शिवाय रायगड, सुधागड, सरसगड, मानगड, सुरगड, मृगगड, विश्रामगड, कर्नाळा, आदींसह जिल्ह्यातील इतरही उंचावरील किल्ल्यांवर ढग व धुके पसरलेले असते. त्यामुळे येथे येणारे दुर्गप्रेमी व ट्रेकर्स दुर्गभ्रमंती बरोबरच ढगांची व धुक्याची अनुभूती घेतात. ताजे व प्रफुल्लीत करणारे हे वातावरण सर्वांनाच आकृष्ट करत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पर्यटन वृद्धि सुद्धा होतांना दिसत आहे. जिल्ह्यातून मुंबई-गोवा तसेच मुंबई-बैंगलोर हे दोन महत्वाचे महामार्ग जातात. तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गसुद्धा जातो. या बरोबरच मुख्य शहरांना व गावांना जोडणारे अनेक राज्य महामार्ग व राज्य मार्ग देखिल आहेत. सध्या पडत असलेले दाट धुके आणि धुरके यामुळे या मार्गांवर वाहतूक धीम्या गतीने सुरु आहे..रायगड जिल्ह्यात थंडीची चाहूल.प्रवासी व पर्यटकांना धुक्याचा आनंदधुक्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण खुप अल्हाददायक झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रवासी, पर्यटक या धुक्याचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. सकाळी धुक्यातुन फिरण्यासाठी निघालेल्यांना देखिल धुक्याची दुलई मोहित करत आहे. डोंगरावर पसरलेले ढग व धुक्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण खुप अल्हाददायक झाले आहे. पहाटे व सकाळी आवर्जून या ढगांचा आणि येथील निसर्ग सौन्दर्याचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. विशेषतः ताम्हिणी घाटात उतरलेले ढग व हिरवाई प्रचंड आकर्षित करीत आहे..१५ दिवसात जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचे १२ वाजले.नदी ओहोळ व डोंगरावरील जलधारापरतीचा पाऊस नुकताच गेल्यामुळे जिल्ह्यातील विविध नदी व ओहोळ अजून पाण्याने ओथंबून वाहत आहेत. शिवाय डोंगररावरून वाहत येणाऱ्या पाण्याच्या जलधारा देखील पाहायला मिळतात. त्यामुळे स्थानिक व पर्यटक या पाण्यात डुंबण्याचा आनंद घेत आहेत.काही ठिकाणी शेकोट्या पेटल्याजिल्ह्यात काही ठिकाणी तापमानाचा उतरताना दिसत आहे. साधारण 24 ते 27 अंश सेल्सिअस इतके तापमान पहाटे व रात्री आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनेकजण आवर्जून शेकोट्या पेटवताना दिसत आहेत..जिल्ह्यातील पाणवठे, नदी आणि छोटे-मोठे धबधबे अजूनही पाण्याच्या प्रवाहाने वाहत आहेत. त्यामुळे येथील वातावरण अतिशय नयनरम्य आहे. अनेक पर्यटक व ट्रेकर खास येथील पाणी, ढग व धुक्याचा आस्वाद घेण्यासाठी येत आहेत. खळकळणारे वाहते शुभ्र पाणी, धुक्याची व ढगांची चादर सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. अनेकजण येथील प्राणीपक्षी व निसर्ग सौन्दर्याचा आनंद लुटत आहेत. शंतनू कुवेसकर, निसर्ग प्राणी पक्षी अभ्यासक, माणगाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.