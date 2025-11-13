कोकण

Raigad Weather : यंदा ऑक्टोबर हिटचा उकाडा नाही; जिल्ह्यात थंडीची चाहूल, पर्यटन वाढीला चालना!

October Heat : पाली जिल्ह्यात संपूर्ण ऑक्टोबर महिना परतीचा पाऊसच सुरु होता. परिणामी यंदा ऑक्टोबर हिटचा उकाडा जाणवलाच नाही. काही दिवसांपूर्वी परतीचा पाऊस थांबला असून जिल्ह्यात मागील दोन तीन दिवसांपासून सकाळी व रात्री गारवा पडत आहे. त्यामुळे थंडीची चाहूल लागली आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : जिल्ह्यात पहाटे सर्वत्र धुक्याची दुलई पसरत आहे. धुक्यामुळे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू आहे. मात्र अल्हाददायक वातावरणाचा पर्यटक व प्रवाशी मनसोक्त आनंद लुटत आहेत. दुपारी सुद्धा वातावरणात गारवा जाणवत आहे. याशिवाय डोंगरावर विशेषतः पांढऱ्या शुभ्र व करड्या रंगांचे ढग दाटून येत आहेत. जणूकाही येथे स्वर्गच असल्याचा भास होतो. यातच आजूबाजूला पसरलेल्या गर्द हिरवाईने हा अद्भुत नजारा आणखीच बहारदार होतो. त्यामुळे येथून प्रवासी व पर्यटक सुद्धा ढग, हिरवाई, व धुक्याचा आनंद घेत आहेत. ट्रॅकिंग व पर्यटनासाठी हे वातावरण उत्तम आहे. त्यामुळे बरेचसे ट्रेकर व पर्यटक किल्ले, डोंगर, समुद्रकिनारा आदी ठिकाणी भटकंती करत आहेत. आणि या अद्भुत निसर्गाची मज्जा लुटतात.

