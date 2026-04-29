Olive Ridley Turtle : 1800 किमीचा अथांग प्रवास! जखमी अवस्थेतून सावरत 'धवललक्ष्मी' कासव रत्नागिरीच्या दिशेने; पाठीवर बसवलेल्या सॅटेलाईट टॅगने उलगडला थरार

रत्नागिरी : रायगड जिल्ह्यातील डहाणू येथून सॅटेलाईट टॅगिंग करून समुद्रात सोडलेले 'धवललक्ष्मी' नावाचे ऑलिव्ह रिडले कासव १८०० किलोमीटरचा प्रवास (Olive Ridley turtle migration in Maharashtra) करून आता रत्नागिरीच्या दिशेने येत असल्याचे अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे. हे कासव रत्नागिरीतील एखाद्या किनाऱ्यावर अंडी घालणार का? याबाबत उत्सुकता आहे..गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये डहाणू समुद्रकिनारी एक ऑलिव्ह रिडले कासव जखमी अवस्थेत सापडले होते. वन विभाग आणि कांदळवन कक्षाने त्यावर यशस्वी उपचार केले. त्यानंतर, त्याचे 'धवललक्ष्मी' असे नामकरण करून २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाठीवर सॅटेलाईट टॅग बसवून त्याला पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले. भारतीय वन्यजीव संस्था आणि कांदळवन कक्ष या प्रवासावर सतत लक्ष ठेवून आहेत..डहाणूतून सुटल्यानंतर धवललक्ष्मीने सोमनाथ, पोरबंदर मार्गे प्रवास करत ओमानच्या दिशेने झेप घेतली होती. फेब्रुवारी हा कासवांच्या प्रजननाचा काळ असल्याने ती ओमानला जाईल असा अंदाज होता. मात्र, तेथून पुन्हा दक्षिणेकडे वळत तिने अरबी समुद्रात मुक्काम केला. ३० मार्चनंतर तिचा वेग काहीसा मंदावला होता, मात्र २० एप्रिल रोजी ती रत्नागिरी समुद्रकिनाऱ्यापासून ८०० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे नोंदीत आढळले आहे. याला कांदळवन कक्षाने याला दुजोरा दिला आहे..वन्यजीव प्रेमींचे लक्षरत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक किनाऱ्यांवर ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या अंड्यांचे विशेष संवर्धन केले जाते. त्यामुळेच 'धवललक्ष्मी' रत्नागिरीच्या किनाऱ्यावर प्रजननासाठी येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रजातीचे हे कासव आता आपला पुढील प्रवास कसा करते, याकडे वन्यजीव प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.