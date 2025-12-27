कोकण

Kokan : रत्नागिरीत कासव महोत्सवाचा उत्साह शिगेला; सात समुद्रकिनाऱ्यांवर ७२० अंड्यांचे संरक्षण, निसर्गाचा वेगळाच संकेत.....

Olive Ridley Turtle Nesting : मोसमी पाऊस लांबल्याने समुद्रातील बदल; ऑलिव्ह रिडले कासवांचा विणीचा कालावधी पुढे सरकला, हवामान बदलाचे स्पष्ट संकेत; कोकण किनाऱ्यावरील कासव संवर्धनासाठी अधिक दक्षतेची गरज
रत्नागिरी : ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या विणीच्या हंगामाला रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरुवात झाली असून, आतापर्यंत ७ ठिकाणी प्रत्येकी एक घरटे झालेले आहे. त्यामध्ये ७२० अंडी संरक्षित केली आहेत. मोसमी पाऊस लांबल्यामुळे यावर्षी अंडी घालण्यासाठी डिसेंबरमध्ये अपेक्षित कासवं आली नसल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

