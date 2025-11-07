कोकण

Elephant Assault: ‘ओंकार’ हत्तीवर झालेल्या मारहाणीने संतापाचा ज्वालामुखी; ग्रामस्थ आणि निसर्गप्रेमींची दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी!

सकाळ वृत्तसेवा
बांदा: सावंतवाडी तालुक्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून संचार करणाऱ्या ओंकार हत्तीवर काही अज्ञात व्यक्तींनी दांड्याने मारहाण केल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

