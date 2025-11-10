कोकण

Onkar Elephant: वाफोली-आईरवाडी परिसरात ‘ओंकार’चा वावर; हत्ती पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी!

Wafoli Airwadi: ओंकार’चा भर वस्तीत वावर वाढल्याने नागरिक चिंतित; वनविभागाने तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा: गेले काही बांदा परिसरात स्थिरावलेला ओंकार हत्तीचा वावर आज सायंकाळी वाफोली आईरवाडी परिसरात होता. आईरवाडी येथील श्री देव आईरवस मंदिर परिसरात भर वस्तीत हत्ती आल्याने त्याला पाहण्यासाठी स्थानिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती.

