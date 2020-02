नदीवर निघालेल्या माऊलीवर मुलाचा मृतदेह पाहण्याची वेळ 

सावंतवाडी - ती माऊली नेहमीप्रमाणे आज सकाळी कपडे धुण्यासाठी नदीवर निघाली होती आणि घरापासून थोड्याच अंतरावर पायवाटेवर तिच्या मुलाचा मृतदेह पाहण्याची दुर्दैवी वेळ तिच्यावर आली. तिने फोडलेल्या हंबरड्याने वस्तीवरील लोक धावून आले. कलंबिस्त येथे ही घटना घडली. रोहन भगवान पास्ते (वय 25) असे तिच्या मुलाचे नाव आहे. हे पण वाचा - फिल्मीस्टाईल थरार ; बंगळूरात चकमकीत कुख्यात गुंडाचा खात्मा याबाबत समजलेली माहिती अशी, रोहन गोव्यात एका खासगी कंपनीत कामाला होता. तो, सुटीनिमित्त अधून मधून घरी येत असे. रोहनला दोन-तीन दिवस अस्वस्थ वाटत असल्याने शनिवार व रविवार सुटीच्या निमित्ताने आराम करण्यासाठी काल दुपारी गोवा येथून आपल्या घरी येण्यासाठी निघाला होता. सावंतवाडी-शिरशींगे बसमधून तो कलंबिस्त येथे उतरला. तेथून आपल्या घरी पायी चालत जात असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. उशिरापर्यंत ही घटना कोणाच्या निदर्शनास आली नाही. आज सकाळी रोहनची आई कपडे धुण्यासाठी येथून नदीकाठी जात असताना तिला पायवाटेने शेजारी कोणी तरी पडलेला दिसून आले. तिने जवळ जाऊन पाहिले असता तो मृतदेह रोहनचा असल्याचे तिच्या लक्षात आले आणि हा प्रकार उघड झाला. रोहनची ओळख पटल्यावर तिने तिथेच हंबरडा भोडला. यावेळी स्थानिक लोक तिथे धाऊन आले. गावात येऊन घरी पोहचू न शकलेल्या रोहनच्या अचानक जाण्याने पास्ते कुटुंबियांसह गावावर शोककळा पसरली. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्‍याने त्याचे निधन झाल्याचे सांगण्यात आले. येथील पोलिस ठाण्यात मृत रोहनचे काका प्रकाश न्हानू पास्ते यांनी वर्दी दिली.

Web Title: one dead in accident at sawantwadi