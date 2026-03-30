Agriculture Crisis : बागायतदारांच्या हाती काय? यंदाचे गणित कोलमडले; शासनाची मदत तुटपुंजी

हवामानातील विपरीत बदलाने यावर्षी कोकणातील आंबा-काजू बागायतदारांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. आंबा-काजू पिकांचे ९० टक्के नुकसान झाल्यानंतर, ‘एकच गट्टी राजू शेट्टी’ अशा घोषणा देत, किमान उत्पादन खर्च भागेल इतकी तरी भरपाई मिळेल, या अपेक्षेने सिंधुदुर्गातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले. मात्र, शासनाने विमा संरक्षित नसलेल्या क्षेत्राकरिता हेक्टरी २२ हजार रुपये म्हणजेच प्रतिझाड २२० रुपये भरपाई देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आंबा-काजू बागायतदारांचा हिरमोड झाला आहे. .दिलेली भरपाई म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, अशा तिखट प्रतिक्रिया बागायतदारांमधून उमटू लागल्या आहेत. आता आंदोलनाचे अस्त्र उपसण्याचे नियोजन बागायतदार करीत आहेत. उत्पादनापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक उत्पादन खर्च झाल्यामुळे आंबा-काजू बागायतदारांना भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. बागायतदार कर्जबाजारी होणार असून, यावर्षीच्या कर्जाची परतफेड कशी करायची आणि पुढील हंगामासाठी उत्पादन खर्चाला पैसे कोठून आणायचे, असे काहूर बागायतदारांच्या मनात निर्माण झाले आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य यांसारखे अनेक प्रश्न बागायतदारांसमोर उभे ठाकणार आहेत. या सगळ्याची ‘इनसाईड स्टोरी’ मांडण्याचा हा प्रयत्न... - एकनाथ पवार.Konkan Mango Crisis : कोकणचा कणा असलेला आंबा संकटात; ९० टक्के मोहोर करपल्याने बागायतदार हवालदिल.सर्वांत मोठा फटकाकोकण गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून बदलत्या हवामानाचा सामना करीत आहे. अनेक चक्रीवादळांनी कोकणचे कंबरडे मोडले. यामध्ये ‘फयान’, ‘निसर्ग’, ‘बिपरजॉय’ यांसारख्या वादळांचा समावेश होता. मात्र, खऱ्या अर्थाने ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाने कहर माजविला. एका दिवसात कोकण किनारपट्टीसह अन्य अनेक ठिकाणे होत्याचे नव्हते झाले. मात्र, त्यातूनही आंबा-काजू बागायतदार सावरले आणि नव्या हंगामाची तयारी केली; मात्र पुढच्या हंगामात आंबा बागायतदार फळमाशीच्या उपद्रवाने हैराण झाले. .इतक्या मोठ्या प्रमाणात फळमाशीचा उपद्रव सुरू होता की, त्यावर कोणत्याही कीटकनाशकाचा परिणाम होत नव्हता. त्यामुळे ज्याप्रमाणे बागायतदार हतबल होते, त्याचप्रमाणे कृषी संशोधक आणि कीटकशास्त्रज्ञही हतबल झाले होते. त्या संकटावरदेखील आंबा बागायतदारांनी मात केली. त्यातून सावरता सावरता दोन वर्षांपूर्वी ‘फूलकिड्यांचा’ (थ्रिप्स) उपद्रव वाढला. आंबा बागांच्या रस्त्यावर फूलकिड्यांचे थवे दिसून येत होते..Premium|Satara Agriculture Development : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नांगर ते एआय प्रवास; कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल.हे संकट इतके सुलतानी होते की, सर्व आंबा बागायतदारांनी हात टेकले. कोणत्याही कीटकनाशकाचा प्रभाव पडत नव्हता. कीटकशास्त्रज्ञांनादेखील योग्य सल्ला देता येत नव्हता, अशी बिकट स्थिती निर्माण झाली. याचवेळी दहा वर्षांत नव्या कीटकनाशकांचे संशोधन झाले नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले. तरीही पुढील एक-दोन वर्षांत आंबा-काजू बागायतदार स्थिरस्थावर झाले. त्यांनी कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चा काढला नाही; केवळ मेळावे आणि शास्त्रज्ञ-बागायतदार चर्चासत्रांचे आयोजन करून पर्याय शोधले. मात्र, या सगळ्याच्या तुलनेत यंदा आलेले संकट कितीतरी मोठे आहे..अस्मानी-सुलतानी संकटनैसर्गिक आणि कृत्रिम संकटांशी सतत झगडून मात करणाऱ्या आंबा-काजू बागायतदारांना यावर्षी अस्मानी-सुलतानी संकटाने खिंडीत गाठले. दहा वर्षांत प्रथमच अधिक काळ १३ अंश सेल्सिअस तापमान टिकून राहिले. सुरुवातीला बागायतदारांना थंडीमुळे मोहोर येईल आणि चांगली फळधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. अपेक्षेप्रमाणे प्रत्येक झाडाची फांदी अन् फांदी मोहोरली, बहरली..झाडांवर पानांपेक्षा मोहोरच अधिक, अशी स्थिती होती. त्यामुळे बागायतदारांचा पहिला अंदाज खरा ठरला. मात्र, महिना-दीड महिना उलटला तरी आंबा-काजूला फळधारणा होत नसल्याने बागायतदार खडबडून जागे झाले. अतिथंडीमुळे परागीकरण होत नसल्याचे बागायतदारांच्या लक्षात आले. कृषी शास्त्रज्ञांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. ही स्थिती समजेपर्यंत १२ जानेवारी उजाडला. .याच कालावधीत पाच दिवस ढगाळ वातावरण राहिले आणि त्यानंतर दाट धुक्याचा मारा सुरू झाला. धुक्याचे प्रमाण जसजसे वाढू लागले, तसतसा मोहोर काळवंडण्यास सुरुवात झाली. १५ ते २० दिवसांत बागांच्या बागा काळवंडल्या. काळवंडलेला संपूर्ण मोहोर गळून पडू लागला. अवघ्या महिना-दीड महिन्यात होत्याचे नव्हते झाले. आलेल्या दहा टक्के मोहोरालादेखील फळधारणा झाली नाही. त्यामुळे बागायतदारांमधील अस्वस्थता वाढू लागली. अस्वस्थतेतून संघटन.मोहोररूपी हाताशी आलेला घास नैसर्गिक संकटाने हिरावून घेतल्यामुळे अस्वस्थ झालेले बागायतदार या गंभीर विषयावर एकवटू लागले. धुक्यावर कोणतेही बुरशीनाशक काम करीत नाही, यावर सर्वांचे एकमत झाले. या नुकसानीतून सावरायचे कसे, असा प्रश्न प्रत्येकासमोर होता. त्यातून देवगड येथे पहिला मेळावा झाला. .त्यापाठोपाठ वेंगुर्ला, मालवण भागात आंबा बागायतदारांनी, तर दोडामार्ग आणि वैभववाडी तालुक्यांत काजू बागायतदारांनी उठाव सुरू केला. सुरुवातीला सर्व बागायतदारांनी तहसील, जिल्हाधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयांना निवेदने दिली. मात्र, शासनस्तरावर काहीच हालचाल न दिसल्यामुळे बागायतदारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. दरम्यान, तज्ज्ञांकडूनही या नैसर्गिक संकटाचा अभ्यास सुरू आहे. वातावरणीय परिस्थिती यामुळे ही समस्या तीव्र झाल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर येत आहेत..भरपाई नेमकी मिळणार कशी?कोकणातील ३०२ मंडळांपैकी १५५ मंडळांना आंबा पिकासाठी पीक विमा परतावा देय झाला आहे, तर काजू पिकासाठीच्या १९८ मंडळांपैकी १५० मंडळांना पीक विमा परतावा देय असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट केले आहे. विमा संरक्षित बागायतदारांना हेक्टरी ४२ हजार रुपये दिले जाणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, ४२ हजार रुपये कोणत्या निकषानुसार दिले जाणार आहेत, याची स्पष्टता अद्याप कुठेही नाही. .पीक विमा परतावा, हा प्रत्येक मंडळातील स्वयंचलित केंद्रांवर नोंद झालेल्या हवामानानुसार निश्चित केला जातो. त्यामुळे शासन एकच रक्कम कशी काय जाहीर करू शकते, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदारांना ९० कोटी रुपये परतावा मिळाला. आंबा पिकाला जास्तीत जास्त हेक्टरी ८६ हजार रुपये, तर काजू पिकाला हेक्टरी ५६ हजार ७०० रुपये परतावा मिळाला होता. .तसेच आंब्याला किमान १० हजार ३२१ रुपये, तर काजूला किमान १५ हजार ६०० रुपये इतकी रक्कम मिळाली होती. पीक विम्याच्या निकषानुसार, मंडळातील केंद्रांवर नोंद झाल्याप्रमाणे विम्याची रक्कम कमी-अधिक मिळू शकते. मात्र, शासनाने जाहीर केलेल्या ४२ हजार रुपयांच्या भरपाईबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे. जाहीर केलेली ही भरपाई कशी देणार, हेदेखील स्पष्ट नाही. ही रक्कम सरसकट सर्व मंडळांतील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे की, ज्या मंडळांतील हवामान केंद्रांनुसार पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांनाच मिळणार आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. .जर मंडळांतील नोंदीनुसार भरपाई दिली, तर सद्य:स्थितीनुसार आंबा पिकासाठी १५५ आणि काजू पिकासाठी १५० मंडळांतील शेतकऱ्यांनाच भरपाई मिळू शकेल. त्यामुळे भरपाई जाहीर करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविली खरी; मात्र त्याचा अन्वयार्थ लावताना शेतकऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे..हेक्टरी २२ हजार भरपाईची घोषणा अन् संतप्त प्रतिक्रियामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसान मान्य करीत विमा संरक्षित न केलेल्या क्षेत्रासाठी हेक्टरी २२ हजार रुपये मदत देण्याचा मानस अधिवेशनात स्पष्ट केला, तर विमा संरक्षित क्षेत्राला ४२ हजार रुपये मिळतील, असे सांगितले. याची अंतिम अंमलबजावणी कृषी विद्यापीठांचा अहवाल आल्यावर होईल. मात्र, या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून, बागायतदार संघटनांनी ही मदत अमान्य केली आहे..मोठ्या उद्रेकाची चाहूलशासनाने भरपाईच्या माध्यमातून थट्टा केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आता थेट 'वर्षा' बंगल्यासमोर आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू आहे.शासनाने अपेक्षित दखल न घेतल्यामुळे आंदोलनाचे वादळशासनाने अपेक्षित दखल न घेतल्यामुळे बागायतदारांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांना कोकणातील सद्य:स्थितीची माहिती देऊन मेळाव्याला पाचारण केले. शेतीची जाण असलेले श्री. शेट्टी कोकणात दाखल झाले. .अनेक बागांची त्यांनी पाहणी केली. करपलेल्या बागा पाहून तेदेखील चक्रावले. त्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीत देवगडात पहिला भरगच्च मेळावा झाला. या मेळाव्यात आंबा-काजू बागांचे ९० टक्के नुकसान झाल्याने बागायतदार आर्थिक संकटात असल्याचे सांगण्यात आले. आंबा पिकाला हेक्टरी ५ लाख रुपये आणि काजू पिकाला हेक्टरी ३ लाख रुपये भरपाई द्यावी, तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली. .शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास १२ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. ११ मार्चपर्यंत निर्णय न झाल्याने १२ मार्चला जिल्ह्यातील हजारो बागायतदार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. 'एकच गट्टी राजू शेट्टी' या घोषणेने या मोर्चाची वज्रमूठ बांधली गेली. .या मोर्चात राज्यकर्त्यांनी भरीव मदतीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर प्रशासनाने शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करून पाहणी केली. पथकाने ९० टक्के नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल शासनाकडे दिला. अहवाल देऊन दहा-बारा दिवस झाले तरी चर्चा झाली नाही. कोकणातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींची १७ मार्चला बैठक झाली. मात्र, ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे संतप्त बागायतदारांनी २३ मार्चला मुंबई-गोवा महामार्गावर 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. रखरखत्या उन्हात बागायतदार हुमरठच्या दिशेने पायी निघाले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यावर आंदोलन स्थगित केले..हेक्टरी ४.५० लाख खर्च करून यावर्षी ३.६३ लाख रुपयांचा तोटा होत आहे. याचा परिणाम आमच्या दैनंदिन आयुष्यावर होणार आहे.- प्रशांत शिंदे, आंबा उत्पादक, देवगड.शासनाने कोकणातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आता हे आंदोलन पाचही जिल्ह्यांत पसरवून 'वर्षा' बंगल्यावर धडक दिली जाईल.- राजू शेट्टी, संस्थापक-अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.शासनाने जाहीर केलेली भरपाई मजुरांच्या पगारासाठीही पुरेशी नाही. ही तुटपुंजी मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करावी. शासन कोकणवर राग का काढत आहे?- आनंद ढोके, अध्यक्ष, आंबा बागायतदार संघ, देवगड. 