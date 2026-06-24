Osargaon Toll Plaza : ओसरगाव टोलनाक्यावर व्यावसायिक गाड्यांना 50 टक्के सवलत; पालकमंत्री राणेंकडून टोलमाफीचे संकेत? टोल कंपनीने 'या' अटी केल्या मान्य

कणकवली : ओसरगाव टोलनाका कार्यान्वित झाल्यानंतर तेथे सिंधुदुर्गातील वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन असणार आहे. पिवळी नंबर प्लेट असलेल्या जिल्ह्यातील व्यावसायिक वाहनांसाठी ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. टोल वसुली करणाऱ्या कंपनीने या बाबी मान्य केल्या (Nitesh Rane toll plaza announcement) आहेत. आपल्या वाढदिवसाच्या औचित्यावर सिंधुदुर्गवासीयांसाठी ही भेट आहे. या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, खासदार नारायण राणे यांनी सहकार्य केल्याची माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली..ओसरगाव येथील टोलनाका सुरू करण्याबाबत मे महिन्यात केंद्र शासनाने निविदा मागविल्या होत्या. त्याबाबतचे वृत्त प्रसारित होताच सिंधुदुर्गातील व्यापारी संघटनांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन ठेकेदार निश्चित झाला तरी प्रत्यक्षात ओसरगाव टोलनाका सुरू झालेला नाही..मुंबई-गोवा महामार्गावर सध्या फक्त खारपाडा (पेण, रायगड) येथील टोलनाका सुरू आहे. ओसरगाव, राजापूर, खांब आदी ठिकाणांचे टोलनाके लवकरच सुरू होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राणे यांनी आज ओसरगाव टोलनाकाप्रश्नी भूमिका स्पष्ट केली..Tukaram Mundhe Crackdown : मुंढेंच्या दणक्याने हॉटेल्सही 'सरळ'! आधी सिलिंडर, आता 'एफडीए'मुळे मेन्यूमध्ये कपात; पनीर, चीज, खवा 'गायब'च .राणे म्हणाले, ‘‘पालकमंत्री म्हणून जनतेसाठी काहीतरी देण्याची भावना होती. ओसरगाव टोलच्या मुद्द्यावर नागरिक, व्यावसायिक यांनी टोल माफीची मागणी केली होती. आश्वासनाची पूर्तता करताना ओसरगाव टोलनाक्यावर एमएच-०७ क्रमांकाच्या वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन दिली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाहनधारकांना सहजरीत्या प्रवास करता येणार आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील पिवळ्या क्रमांकाच्या (व्यावसायिक) वाहनांसाठी टोलवसुली करणाऱ्या संबधित कंपनीने टोल दरात ५० टक्के देण्यासह मान्यता दिली आहे.’’.Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गावरून सांगलीत पुन्हा ठिणगी? वाळव्यात 1276 शेतकऱ्यांकडून हरकती, भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात मांडली भूमिका.टोलमाफीचे संकेत?पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी टोलनाक्यावर सिंधुदुर्गातील वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन राहणार असल्याची माहिती दिली; मात्र टोलमाफीबाबत वक्तव्य केलेले नाही. जर श्री. राणे यांनी टोलनाक्यावर सिंधुदुर्गातील वाहनांना टोलमाफीबाबतची भूमिका जाहीर केली तर राज्य, देशभरातूनही तशीच मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जेव्हा टोलनाका सुरू होईल, त्यावेळी सिंधुदुर्गातील वाहनांना टोलमाफी दिली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.