Raigad School Rally: पाच्छापूर माध्यमिक विद्यालयात पालखी सोहळा व वृक्षदिंडीद्वारे पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश

पाली : श्री सोमजाई शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमिक विद्यालय, पाच्छापूर येथे सामाजिक जाणीव आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी (ता. 24)'पालखी सोहळा व वृक्षदिंडी'चे अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात शाळा, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून संपूर्ण परिसर पर्यावरणमय करून टाकला..कार्यक्रमासाठी श्री सोमजाई शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक एकनाथ चांदे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले की, वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्ष लागवड आणि वृक्षसंवर्धन ही काळाची गरज बनली आहे. प्रत्येकाने केवळ झाडे न लावता किमान एका वृक्षाचे संगोपन करून ते जगवण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..या दिंडीचे विशेष आकर्षण म्हणजे भगवान विठ्ठल आणि माता रुक्मिणी यांच्या आकर्षक वेशभूषेत सहभागी झालेले विद्यार्थी होते. पारंपरिक वारकरी पोशाखात डोक्यावर तुळशीवृंदाम आणि रोपे घेऊन चालणाऱ्या विद्यार्थिनी, हातात टाळ आणि पर्यावरण संवर्धनाचे संदेश देणारे फलक घेतलेले विद्यार्थी यामुळे या दिंडीला सामाजिक जाणीवेसोबतच एक सुंदर सांस्कृतिक जोड मिळाली. विद्यार्थ्यांनी फुगड्या खेळत आणि झांज-ताल धरत आनंदोत्सव साजरा केला..दिंडीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी "झाडे लावा, झाडे जगवा", "वृक्ष आहे जीवनाचा श्वास", "आज एक झाड लावू, उद्याचा श्वास वाचवू", "हिरवी पृथ्वी, निरोगी सृष्टी", "हिरवेगार झाड, सुखी संसार", "झाडे लावा, प्रदूषण हटवा" आणि "वृक्षारोपण हिच काळाची गरज" अशा विविध घोषवाक्यांचे फलक हातात धरून घोषणा दिल्या. यामुळे संपूर्ण पाच्छापूर परिसर पर्यावरण जनजागृतीच्या घोषणांनी दणाणून गेला होता..या वृक्षदिंडीत शाळेतील सर्व विद्यार्थी, मुख्याध्यापक, शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रामस्थ, पालक आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पावसाच्या सरींमध्येही सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत पालखी सोहळा व वृक्षदिंडी यशस्वी केली..कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक दिपक माळी, सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या उपक्रमाचे संपूर्ण परिसरातून आणि सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.