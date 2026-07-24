कोकण

Raigad School Rally: पाच्छापूर माध्यमिक विद्यालयात पालखी सोहळा व वृक्षदिंडीद्वारे पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश

पालखी सोहळा, वारकरी परंपरा आणि वृक्षदिंडीच्या माध्यमातून पाच्छापूर विद्यालयाचा पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा उपक्रम
The programme combined cultural traditions with a strong message of tree plantation and environmental protection.

The programme combined cultural traditions with a strong message of tree plantation and environmental protection.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : श्री सोमजाई शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमिक विद्यालय, पाच्छापूर येथे सामाजिक जाणीव आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी (ता. 24)'पालखी सोहळा व वृक्षदिंडी'चे अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात शाळा, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून संपूर्ण परिसर पर्यावरणमय करून टाकला.

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Palkhi ceremonies in Maharashtra
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