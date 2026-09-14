Kundan Sankhe Arrested : पालघर रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरण; निलंबित शिवसेना जिल्हाप्रमुखासह आठ जणांची पोलिसांसमोर शरणागती, राहुल घरतसह 22 जणांना पोलिस कोठडी

पालघर : पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात गेल्या आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या शिवसेनेचे निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, युवासेना प्रमुख साईराज पाटील, मनीष ऊर्फ विकी संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, नगरसेवक नीलम संखे आणि मनोज घरत यांच्यासह आठ जणांनी अखेर रविवारी पालघर पोलिसांसमोर शरणागती (Palghar Relief Hospital Ruckus) पत्करली. पोलिसांनी त्यांना अटक करून पालघरच्या सुट्टीच्या न्यायालयात हजर केले. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी योगेश गजभिये यांनी या आठ जणांसह यापूर्वी अटकेत असलेला राहुल घरत आणि अन्य आरोपी अशा एकूण २२ जणांना १६ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..फरार आरोपींविरोधात पोलिसांनी मागितलेल्या अटक वॉरंटला न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या अटकेसाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली होती. अखेर रविवारी सकाळपासून न्यायालयात हजर होण्याची चर्चा सुरू असताना आरोपींनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. त्यांना काल सकाळी ११ वाजता न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, हजेरीची वेळ पुढे ढकलत अखेर रात्री पावणेआठच्या सुमारास त्यांना न्यायालयात आणण्यात आले..Satish Jarkiholi ED Raid : ED च्या धाडीत सापडले 2 कोटी! कारवाईनंतर बांधकाममंत्री म्हणाले, 'आमच्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटींची..'.आरोपींना उशिरा न्यायालयात हजर केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांकडून तसेच सरकारी पक्षाकडून तब्बल दोन ते तीन तास युक्तिवाद करण्यात आला. अखेर रात्री उशिरा न्यायालयाने सर्व आरोपींना १६ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..राहुल घरतला चौथ्यांदा कोठडीया प्रकरणात सर्वप्रथम अटक झालेला शिवसेना शहरप्रमुख राहुल घरत याला चौथ्यांदा पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. त्याच्यासह गोविंदा पथकातील अन्य १२ सदस्यांनाही कोठडी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रविवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालघर न्यायालय परिसरात मोठी गर्दी झाली होती..१७ जणांपासून तपास २३ आरोपींपर्यंत५ आणि ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी राडा केल्याचा आरोप आहे. यावेळी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण झाल्याचे पोलिसांच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सुरुवातीला शिवसेनेच्या दहा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह सात अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी राहुल घरत याला अटक केली. पुढे आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावित यालाही अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान सुरुवातीला नमूद केलेल्या सात अनोळखी व्यक्तींची ओळख पटवून १२ जणांचा सहभाग असल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले. त्यानुसार या सर्वांना अटक करण्यात आली..Nashik Police Bribery Case : लाचखोर हवालदाराला चार वर्षे सक्तमजुरीसह 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा; 10 हजारांची लाच स्वीकारताना पकडलेलं रंगेहाथ.दरम्यान, निलंबित शिवसेना पदाधिकारी कुंदन संखे यांच्यासह आठ जण रविवारी पोलिसांच्या ताब्यात आले. तपासात कुंदन संखे यांच्या वाहनचालकाचाही सहभाग आढळल्याने त्यालाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणातील कारवाईचा आकडा २३ आरोपींपर्यंत पोहोचला आहे. त्यापैकी २२ जणांना रविवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले..न्यायालयीन टीकेनंतर तपासाला वेगरुग्णालयातील राडा प्रकरणाच्या हाताळणीवरून पोलिसांच्या भूमिकेवर यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाला वेग देत फरार आरोपींचा शोध सुरू केला. अटक वॉरंट मंजूर झाल्यानंतर अखेर आठ आरोपी पोलिसांसमोर शरण आले. आता १६ सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालय आरोपींच्या कोठडीबाबत काय निर्णय घेते, याकडे पालघरकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.