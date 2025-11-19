कोकण

Factory Explosion : वाड्यातील भगवान पुष्पदंत कंपनी आगीत जळून खाक; दोन कामगार गंभीर जखमी; २३ कोटींचे नुकसान!

Foam Factory Fire : तालुक्यातील कोने येथे ' भगवान पुष्पदंत इंडस्ट्रीयल प्रा.लिमिटेड ' ही कंपनी असून या कंपनीत फोमचे उत्पादन केले जाते.आज सकाळी 9.30 वाजण्याच्या सुमारास अजय हा कामगार बाॅयलर जवळ काम करीत असताना अचानक बाॅयलरचा स्फोट झाला आणि आग पसरली.
Massive fire at Bhagwan Pushpdant Industrial Pvt Ltd in Wada after a boiler blast

(दिलीप पाटील)
वाडा : तालुक्यातील कोने गावाच्या हद्दीत असलेल्या ' भगवान पुष्पदंत इंडस्ट्रीयल प्रा.लिमिटेड या फोमचे उत्पादन करणा-या कंपनीला आज सकाळी 9.30 वाजण्याच्या सुमारास लागलेल्या आगीत संपूर्ण कंपनी बेचिराख झाली.बाॅयलरचा स्फोट होऊन ही आग लागली असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला असून या आगीत दोन कामगार गंभीर रित्या जखमी झाले आहेत.सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.यात सुमारे 23 कोंटीचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

