Raigad News : विकास नाही तर करवाढ नाही; करवाढ रद्द करा अन्यथा भव्य मोर्चा; पालीकरांची अखेरची टोकाची भूमिका!

पाली : पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर होऊन जवळपास चार वर्षे होत आली आहेत. मात्र अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहराचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यातच अवाजवी घरपट्टी वाढीच्या नोटीस नागरिकांना बजावल्याने नाराज नागरिकांचा उद्रेक वाढत आहे. अखेर शुक्रवारी (ता. 14) पाली नागरिक समस्या निवारण मंचाच्या वतीने 'विकास नाही तर करवाढ नाही' असा नारा देत नगरपंचायतीविरोधात मोर्चाचा इशारा देण्यात आला आहे. .यासंदर्भात येथील नागरिकांनी हजारो सह्यांचे निवेदन नगरपंचायतला दिली आहे. नगरपंचायत कार्यालयामध्ये नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष नगरसेवकांसमक्ष पाली-सुधागड संघर्ष समिती मधील प्रतिनिधी, नागरिक, तसेच प्रशासन यांच्यात खुली चर्चा झाली. वाढीव घरपट्टीबाबत प्रशासनाने सावरासावरीची उत्तरे दिली तरी, निर्णय मागे घेण्याची कोणतीही ठोस भूमिका दिसली नाही. यावेळी करवाढी संदर्भात नागरिकांनी काही मार्ग देखील सुचवले. दहा टक्के करवाढीला नागरिकांनी मान्यता सुद्धा दर्शवली. मात्र या तोडग्याचा प्रशासनातर्फे विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या हितासाठी एकत्र येऊन हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. अन्यथा जनआक्रोश मोर्चा काढून नगरपंचायतीला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू, असा इशारा देण्यात आला..जनतेचा विश्वास- विकासाचा संकल्प.तोंडाला पाने पुसलीअष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात नगरपंचायत आली तरी विकासाचा पत्ता नाही. नगरपंचायत आल्यावर येथील नागरिकांना नागरी सेवा सुविधा मिळतील आणि आपले जगणे सुखकर होईल. तसेच येथे येणाऱ्या भाविकांना देखील चांगल्या सुविधा मिळतील अशी भाबडी अपेक्षा पालीतील जनतेची होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्वकाही उलटच होताना दिसत आहे. जवळपास चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी व राजकीय नेत्यांनी आश्वासनांचा पाऊस पाडला, मात्र प्रत्यक्षात येथे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले. याशिवाय नगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चीसाठी अनेक उलथापालथ झाल्या. आत्तापर्यन्त तब्बल तीन नगराध्यक्ष या नगरपंचायतीला लाभले आहेत. याबरोबरच एक नगराध्यक्ष चे पद व नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यात आले आहे. केवळ सत्तेसाठीच लोकप्रतिनिधी लढत असल्याचे ठाम मत आता येथील नागरिकांचे झाले आहे..विकासाचा पत्ता नाहीमागील कित्येक वर्षांपासून पाली शहराची जवळपास 25 कोटी रुपयांची फिल्टर पाणी योजना प्रलंबित आहे. बाह्यवळण मार्ग लालफितीत अडकला आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा नाही. बस स्थानकाच्या नूतनीकरणाचे काम साडेतीन वर्षांपासून खोळंबले आहे. लहान मुलांसाठी साधे गार्डन नाही. ग्रामीण रुग्णालयाचे काम देखील संथ गतीने सुरू आहे. वाहतूक कोंडी व रस्त्यावरील अतिक्रमणांची समस्या गंभीर आहे. यांसह अनेक समस्यांनी पालीकरांना ग्रासले आहे..सहकाराबाबतचा अहवाल सरकारला देऊ.जनतेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार नाहीशेतीवर अवलंबून असलेले गरीब नागरिक, जुन्या झोपड्यांमध्ये राहणारे लोक आणि अलीकडील उच्चभ्रू इमारती असा शहरातील विषम विकासही यावेळी बोलून दाखवण्यात आला. नगरपंचायतीने जनतेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता करवाढीचा निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे, असे नागरिकांचे मत आहे. "आधी विकास करा, सुविधा द्या, मग करवाढ लावा", अशी भूमिका संघर्ष समितीने स्पष्ट केली..या आहेत प्रमुख मागण्याजनतेच्या इच्छेविरुद्ध ही करवाढ त्वरित रद्द करण्यात यावी.लोकप्रतिनिधींनी स्पष्टपणे जनतेच्या बाजूने भूमिका घ्यावी. नगरपंचायतीने पुढील निर्णय खुले चर्चेतून व लोकसहभागातून घ्यावे.