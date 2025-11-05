कोकण

Pali Public Protest : पाली नगरपंचायतच्या जुलमी करवाढीविरोधात संतप्त नागरिकांचा एल्गार; नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव देणारे निवेदन!

Public Outrage : पाली नगरपंचायतने प्रस्तावित केलेल्या जुलमी करवाढीविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष उसळला असून, यासंदर्भात बुधवारी (ता. 5) येथील भक्त निवास क्रमांक 1 मध्ये आढावा बैठक पार पडली.
Pali citizens protest against unfair tax hike

Pali citizens protest against unfair tax hike

saskal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : या बैठकीत संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाच्या एकतर्फी निर्णयाचा जोरदार निषेध करत, निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारे खरमरीत निवेदन सादर केले. या बैठकीत पाली - सुधागड संघर्ष संस्थेचे सदस्य व पालीतील सुजाण नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात कारवाढी संदर्भात शास्त्रशुद्ध लेखाजोखा आणि कशाप्रकारे करवाढ शास्त्रशुद्ध व कायदेशीर व नियोजित पद्धतीने होऊ शकते, आणि नागरिकांवरील बोजा कमी होऊ शकतो, याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसेच निवेदनात नगरसेवकांना ठणकावून नमूद करण्यात आले की, पालीतील नागरिकांनी तुम्हाला निवडून दिले आहे, ही जबाबदारी आहे, सौभाग्य नव्हे.

Loading content, please wait...
Raigad
corporators
tax
Protest
public unrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com