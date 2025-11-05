Pali Public Protest : पाली नगरपंचायतच्या जुलमी करवाढीविरोधात संतप्त नागरिकांचा एल्गार; नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव देणारे निवेदन!

पाली : या बैठकीत संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाच्या एकतर्फी निर्णयाचा जोरदार निषेध करत, निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारे खरमरीत निवेदन सादर केले. या बैठकीत पाली - सुधागड संघर्ष संस्थेचे सदस्य व पालीतील सुजाण नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात कारवाढी संदर्भात शास्त्रशुद्ध लेखाजोखा आणि कशाप्रकारे करवाढ शास्त्रशुद्ध व कायदेशीर व नियोजित पद्धतीने होऊ शकते, आणि नागरिकांवरील बोजा कमी होऊ शकतो, याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसेच निवेदनात नगरसेवकांना ठणकावून नमूद करण्यात आले की, पालीतील नागरिकांनी तुम्हाला निवडून दिले आहे, ही जबाबदारी आहे, सौभाग्य नव्हे..जनतेच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करा, अन्यथा जनतेला उत्तर द्यावे लागेल. नागरिकांनी प्रशासनाच्या धोरणांचा निषेध करत पुढील काळात तीव्र आंदोलनाची तयारी दर्शवली. नगरसेवकांनी जनतेच्या भावना समजून घेऊन तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही बैठकीतून देण्यात आला. प्रशासनाच्या एकतर्फी भूमिकेचा जाहीर निषेध करत, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली थांबवावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली..शिरूरमधील गावकारभारी झाले खट्टू.तीव्र शब्दांत कानउघडणीकरवाढीचा निर्णय जनतेच्या मर्जीत न बसणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या अन्यायकारक नगरपंचायतीने कोणतीही खुली चर्चा न करता घेतलेला एकतर्फी आणि अलोकशाही निर्णय निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी जनतेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची गरज. जनतेच्या हितासाठी पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रामाणिक कामगिरीची अपेक्षा आहे. नगरसेवक हे जनतेच्या विश्वासाने निवडून आले आहेत. त्यांनी जनतेच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. केवळ पदाची शोभा मिरवण्याऐवजी जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. अशाप्रकारे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधींची तीव्र शब्दात कानउघडणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.