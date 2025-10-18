कोकण

Diwali 2025 : मातीच्या दिव्यांची शीतल ज्योत; आधुनिक रोषणाईतही पालीकरांना 'पारंपरिक' आनंदाची ओढ, विविध प्रकारचे आकर्षक दिवे व पणत्यांना मागणी

Traditional Diwali : पाली बाजारपेठेत विद्युत रोषणाईच्या झगमगाटातही यंदाच्या दिवाळीत पारंपरिक मातीच्या दिव्यांचे (पणत्यांचे) आकर्षण कायम असून, ग्राहकांकडून त्यांना मोठी मागणी आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : झगमगणाऱ्या विद्युत रोषणाईच्या युगातही दिवाळीच्या पारंपरिक मातीच्या दिव्यांचे आणि पणत्यांचे महत्व आजही अबाधित असल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या दिवाळीसाठी पारंपरिक दिव्यांसोबतच विविध प्रकारचे आकर्षक दिवे व पणत्यांना ग्राहकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत चैतन्याचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

