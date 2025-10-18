Diwali 2025 : मातीच्या दिव्यांची शीतल ज्योत; आधुनिक रोषणाईतही पालीकरांना 'पारंपरिक' आनंदाची ओढ, विविध प्रकारचे आकर्षक दिवे व पणत्यांना मागणी

पाली : झगमगणाऱ्या विद्युत रोषणाईच्या युगातही दिवाळीच्या पारंपरिक मातीच्या दिव्यांचे आणि पणत्यांचे महत्व आजही अबाधित असल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या दिवाळीसाठी पारंपरिक दिव्यांसोबतच विविध प्रकारचे आकर्षक दिवे व पणत्यांना ग्राहकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत चैतन्याचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि आनंदाचा सण. या सणानिमित्त घरोघरी पारंपरिक दिव्यांची रोषणाई करण्याची प्रथा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारपेठेत चिनी बनावटीच्या विद्युत माळांचा आणि लखलखत्या रोषणाईचा प्रभाव वाढला असला तरी, शीतल व मंद प्रकाश देणाऱ्या मातीच्या पणत्यांचे आकर्षण कायम आहे. विद्युत रोषणाईमुळे घरांना आधुनिक रूप येत असले तरी, दिव्यांमुळे मिळणारा पारंपरिक आणि धार्मिक आनंद व सात्विकता काही औरच असते, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत..एकंदरीत, विद्युत रोषणाईच्या झगमगाटातही पारंपरिक दिव्यांची आणि पणत्यांची शीतल व सात्विक ज्योत कायम आहे. त्यामुळे, यंदाची दिवाळी दिव्यांच्या पारंपरिक तेजाने अधिक उजळून निघणार यात शंका नाही..विविध प्रकारच्या पणत्यायंदा दिवाळीसाठी बाजारात विविध प्रकारच्या आकर्षक पणत्या दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये साध्या मातीच्या पणत्यांपासून ते रंगीत, नक्षीदार, मोती आणि टिकल्यांनी सजवलेल्या पणत्यांचा समावेश आहे. तसेच, फुलवाती ठेवण्यासाठी विशेष डिझाइन केलेल्या, हँडल असलेल्या, तसेच पाण्यात तरंगणाऱ्या पणत्यांनाही ग्राहकांकडून विशेष मागणी आहे. यासोबतच, मोर, बदक, कमळ अशा विविध आकारांतील दिवे, तसेच चिनी माती आणि धातूच्या पणत्या देखील उपलब्ध आहेत..हाताला कामस्थानिक कारागीर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून पणत्या बनवण्याचे काम सुरू केले होते. त्यांच्या पारंपरिक कलेतून साकारलेल्या पणत्या आजही पर्यावरणपूरक आणि शुभ मानल्या जातात. या पणत्यांच्या खरेदीमुळे स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळतो, या जाणिवेने अनेक ग्राहक आवर्जून या पणत्यांची खरेदी करत आहेत. याबरोबरच अनेक परप्रांतीय व्यावसायिक हातगाडी तसेच रस्त्याच्या कडेला विविध प्रकारच्या पणत्या व दिवे विक्रीसाठी बसलेले दिसतात.पारंपरिक महत्वइलेक्ट्रिक लाईटिंगमुळे घराला आधुनिक लुक येतो हे खरं आहे, पण दिवाळीच्या दिवशी तुळशी वृंदावन, पडवी, बाल्कनी आणि अंगणात मातीचे दिवे लावले तर एक वेगळीच शांतता आणि सात्विकता जाणवते. घरात लक्ष्मीचे आगमन पारंपरिक पद्धतीने व्हावे यासाठी मी आवर्जून पणत्या खरेदी करते. असे पालीतील गृहिणी अमिता पाटील यांनी सांगितले..कलेला वाव व रोजगारपालीतील पणती बनविणारे कुंभार व्यावसायिक नारायण बिरवाडकर यांनी सांगितले की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पणत्यांना चांगली मागणी आहे. लोकांना आता आपल्या मातीच्या आणि पारंपरिक वस्तूंबद्दल प्रेम वाटू लागलं आहे. अनेक ग्राहक खास डिझाइनर पणत्यांची आणि लहान मुलांसाठी आकर्षक आकारातील दिव्यांची मागणी करत आहेत. यामुळे आमच्या कलेला व पोटाला आधार मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.