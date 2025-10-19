Eco Friendly Diwali : चला साजरी करू पर्यावरणस्नेही दिवाळी; फटाकेमुक्त दिवाळी अभियान

पाली : तिमिरातून तेजाकडे नेणारा, नवी उर्जा, प्रकाश, आनंद, उत्साह, नवचेतना देणारा आणि विवेक जागृत ठेवणारा सण म्हणजे दिवाळी. या सणात सर्वचजण आनंद व प्रेम देत अन् घेत असतात. मात्र या आनंदावर बऱ्याचवेळा फटाक्यांच्या दुष्परिणामामुळे विरजण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे टाळण्यासाठी मागील वीस वर्षांपासून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती फटाके मुक्त दिवाळी अभियान राबवित आहे. यंदाही हे अभियान जिल्ह्यात राबविले जात आहे. यासाठी पुस्तक वाटप, रिल्स बनवणे, समाज माध्यम व इंस्टाग्राम पोस्ट वर जनजागृती, पुस्तक स्टॉल, सेल्फी पॉईंट, पत्रके वाटप आदी उपक्रम राबविले जात आहेत. .महा अंनिस बरोबरच विविध सामाजिक संघटना, काही पर्यावरण प्रेमी लोक, समाजसेवक आणि जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयातून देखील पर्यावरणस्नेही दिवाळीसाठी प्रभावी जनजागृती केली जात आहे.फटाके वाजवून खरे तर विध्वंसक वृत्ती वाढू शकते. तसेच वायू व ध्वनी प्रदुषणही वाढते. पर्यावरण ऱ्हास याबरोबरच सभोवतालच्या प्राण्यांना देखिल फटाक्यांचा त्रास होतो. त्यामुळे अनेक सुज्ञ पालक व शिक्षक आपल्या मुलांना दिवाळीत फटाके न फोडण्यास प्रोत्साहित करतांना दिसत आहेत. फटाक्यांचे दुष्परिणामांची माहिती देत आहेत. फटाके फोडण्याऐवजी मुलांना पुस्तक वाचन, किल्ले बांधणी, आकाश कंदिल व भेटकार्ड बणविणे, रांगोळी काढणे अशा रचनात्मक उपक्रमात सहभागी करुन घेत आहेत. .तसेच फटाक्याचे पैसे वाचवून त्या पैश्यांत अवांतर वाचनाची पुस्तके विकत घेण्यास मुलांना प्रोत्साहित केले जातांना दिसत आहे. केवळ सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न बंद करण्याचे धाडस फार कमी लोक करतात. हे धाडस करुन दाखविले आहे पेण येथील रोहन मनोरे या तरुणाने. जवळपास दहा वर्ष मोठ्या जोमात सुरु असलेले फटाक्यांचे एका झटक्यात बंद करुन फटाके विक्री शून्यावर आणण्याचा संकल्प केला. पेण येथील चिंचपाडा येथे मनोरे यांचे काही वर्षापुर्वी फटाक्यांचे एकमेव दुकान अगदी स्थिरस्थावर झालेले होते. दिवाळीत ग्राहकांनी गजबजलेले आणि दरवर्षी जवळपास तीन ते चार लाख रुपयांची उलाढाल असलेले! चाईल्ड सोशल वर्कर म्हणुन लहान मुले घडविण्याचे व समाजसेवक म्हणुन काम करत असतांना आपण फटाक्याच्या माध्यमातून पर्यावरण दुषित आणि मानवी आरोग्य बिघडविण्याचे काम तर करत नाही ना? याची खंत रोहन मनोर यांना वाटत होती. मग रोहन यांना फटाकेमुक्त अभियानाची ओळख झाली. आणि क्षणाचाही विचार न करता सन 2012 ला त्यांनी आपले उत्तम सुरु असलेले फटाक्यांचे दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आई वृंदा व वडील वसंत मनोरे यांनी त्यांच्या या समाजोपयोगी निर्णयाला मोलाची साथ देत होकार दिला. तेव्हा पासून ते फटाके मुक्तीच्या चळवळीत कार्य करत आहेत..Karad Crime: 'कऱ्हाडात हॉटेलमध्ये पती- पत्नीस मारहाण'; शेजारील टेबलवर दारू पीत असणाऱ्या तिघांवर गुन्हा दाखल .जिल्ह्यात काही शाळकरी मुले फटाके न फोडता किंवा अगदी कमी फोडून वाचलेल्या पैशातुन विधायक कामे करतांना दिसत आहेत. काही मुले फटाके मुक्त दिवाळी साजरी करून वाचविलेल्या पैश्यातून चांगली पुस्तके, खेळणी, भेटवस्तू, मिठाई, गरिबांच्या घरी फराळ देणे, त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक मदत करणे. आदी गोष्टी करतांना दिसत आहेत. पालीतील विनय निकुंभ हा विद्यार्थी फटाक्यांच्या वाचलेल्या पैशातून गरिबांना फराळाचे वाटप करतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.फटाके न फोडता वाचलेल्या पैशातुन विधायक कामेअंनिसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना फटाके मुक्त दिवाळी साजरी करून किमान शंभर रुपये वाचवा आणि वाचविलेल्या पैश्यातून चांगली पुस्तके, खेळणी, भेटवस्तू, मिठाई, गरिबांच्या घरी फराळ देणे, त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक मदत करणे, सारख्या सामजिक कार्यांसाठी प्रोत्साहित करण्यात येते. काही शाळेतील विद्यार्थ्यांनी फटाके न फोडता वाचविलेल्या पैश्यातून शाळेच्या वाचनालयाला दिली, काही विद्यार्थ्यांनी या वाचलेल्या पैशातून वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांना चप्पल व बॅगा दिल्या, काही शाळेतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरी बनविलेले दिवाळीचे पदार्थ आणले व झोपडपट्टीतील मुलांना देऊन त्यांच्या सोबत दिवाळी साजरी करतात. पालीतील विनय निकुंभ हा विद्यार्थी फटाक्यांच्या वाचलेल्या पैशातून गरिबांना फराळाचे वाटप करतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत..सोशल मिडियातून जनजागृतीअंनिसतर्फे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअपद्वारे फटक्याच्या दुष्परिणामांची माहिती प्रसारित करणे. यासारख्या अभिनव पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत सहज पोहचता येते.महाराष्ट्र अंनिस मार्फत राबविल्या जाणार्या फटाके मुक्त दिवाळी अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच सर्वांनी फक्त दिवाळीतच नाही तर वेगवेगळ्या धर्मातील सणांच्या दिवशी, निवडणुका, मिरवणूक, नेत्यांचे वाढदिवस अशा प्रसंगी प्रदूषणकारी फटाक्यांचा वापर टाळावा.मोहन भोईर, जिल्हा कार्याध्यक्ष, महा. अंनिस जिल्हा रायगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.