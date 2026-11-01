Pali Nagar Panchayat: करवाढीपूर्वी विकासकामांचा हिशेब द्या! अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली नगरपंचायतीवर २ नोव्हेंबरला धडकणार ‘संघर्ष मोर्चा’

पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहरातील प्रलंबित नागरी समस्या आणि प्रस्तावित घरपट्टी करवाढी विरोधात नागरिक आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाचा मनमानी कारभार आणि करवाढीचा बोजा लादण्याच्या निषेधार्थ येत्या २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पाली नगरपंचायतीवर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पाली सुधागड संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनासंदर्भात आज नगरपंचायत, पोलीस स्टेशन आणि तहसील कार्यालयाला अधिकृत निवेदन देण्यात आले आहे..शहरातील नागरिक नियमितपणे कर भरत असूनही त्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीने मागील पाच वर्षांतील उत्पन्न, खर्च, पूर्ण झालेली आणि प्रलंबित विकासकामांचा सविस्तर लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी प्रमुख मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. पारदर्शकतेशिवाय कोणतीही करवाढ सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दमही या वेळी देण्यात आला आहे..हा मोर्चा केवळ एका संघटनेचा नसून प्रत्येक पालीकराच्या मूलभूत हक्कासाठी आहे. पाणी, रस्ते, स्वच्छता आणि घरपट्टी हे प्रश्न थेट नागरिकांच्या जगण्याशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे पाली शहरातील सर्व नागरिक, व्यापारी, तरुण व ज्येष्ठ नागरिकांनी या ऐतिहासिक मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आहे. आधी विकासाचा हिशेब, मगच करवाढीचा विचार ही ठाम भूमिका घेत पालीकर प्रशासनासमोर उभे ठाकले असून, आता २ नोव्हेंबरच्या मोर्चापूर्वी प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे..हे प्रश्न आहेत ऐरणीवरशहरातील पाणी फिल्टर योजनेची सद्यस्थिती आणि पुढील कार्यवाही जाहीर करून सर्व भागांत समान पाणीपुरवठा करावा. रस्त्यांवरील वाढते अतिक्रमण आणि अवैध पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी होत असून, त्यावर विनापक्षपाती कठोर कारवाई करावी. रखडलेल्या नमो उद्यानाच्या कामाची स्थिती स्पष्ट करावी आणि शहरात उत्तम कचरा व्यवस्थापन राबवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.