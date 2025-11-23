Raigad News : अखेर मालमत्ता कर वाढीला स्थिगिती; लोकभावना लक्षात घेऊन नगरपंचायतचा जनहिताचा निर्णय!

पाली : मागील अनेक दिवसांपासून अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतने केलेल्या मालमत्ता कर वाढीविरोधात नागरिकांनी आंदोलन व निवेदन देऊन लोकचळवळ उभी केली होती. या अनुषंगाने पाली नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. 20) नगरपंचायतीच्या सभागृहात पार पडली. यासभेत नगरपंचायतने लोकभावना लक्षात घेऊन सर्वानुमते सन 2025-26 साठी केलेली करावाढ अखेर स्थगित केली आहे.या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची चर्चा करवाढीच्या प्रस्तावावर केंद्रित होती. .लोकभावना व नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन नगरपंचायतने घेतलेल्या या जनहिताच्या निर्णयामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर, मुख्याधिकारी माधुरी मडके, सर्व नगरसेवक व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. 2025/2026 आर्थिक चालू वर्षाची करवाढीला स्थगिती देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे पालीकरांना दिलासा मिळणार असून, नगरपंचायतीने जनतेच्या हिताचा विचार करून पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे पाली शहरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी ः राजेंद्र जगताप.करवाढ रद्दसाठी प्रयत्नया सभेत बोलताना नगराध्यक्ष पराग मेहता यांनी सांगितले की, यापूर्वी 30 डिसेंबर 2024 रोजी तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवकांनी करवाढ रद्द करण्याचा ठराव घेतला होता. मात्र, प्रशासनाने या ठरावावर अपील केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर सुनावणी झाली आणि 25 मार्च 2025 रोजी करवाढी संदर्भात नगरपंचायतीने केलेला ठराव जिल्हा अधिकारी अलिबाग यांनी रद्द केल्यामुळे नाईलाजाने नगरपंचायतला कारवाढ तशीच ठेवावी लागली होती. त्यानंतर आता नगरपंचायतीने पालीकरांच्या हितासाठी पुन्हा एकदा करवाढीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. नगराध्यक्ष पराग मेहता यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पाली नगरपंचायतीतील सर्व नगरसेवक हे जनतेच्या बाजूने ठामपणे उभे आहेत आणि त्यांच्या हिताचा विचार करूनच निर्णय घेत आहेत..पालीकरांना मालमत्ता करवाढीपासून तूर्तास दिलासा मिळणार आहे. पाली-सुधागड संघर्ष संस्था व पाली मधील सुजाण नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. नगर पंचायत नगराध्यक्ष, उप नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी मालमत्ता करवाढ करण्यास तूर्तास एक वर्ष स्थगिती दिली आहे. हा लढा असाच सुरु राहील, आधी विकास मग करवाढ, ही मागणी ठाम. नागरिकांनी दिलेला पाठिंबा आणि केलेलं उत्स्फूर्त आंदोलन या मुळेच हे शक्य झालं आहे. पाली सुधागड संघर्ष संस्था आणि सुजाण नागरिक यांचे खुप खुप आभारकपिल पाटील, नागरिक, पाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.