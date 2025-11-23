कोकण

Raigad News : अखेर मालमत्ता कर वाढीला स्थिगिती; लोकभावना लक्षात घेऊन नगरपंचायतचा जनहिताचा निर्णय!

Pali Nagarpanchayat Decision : पाली नगरपंचायतीने नागरिकांच्या आंदोलनानंतर 2025-26 च्या मालमत्ता करवाढीस स्थगिती दिली आहे. लोकभावनेचा आदर करून घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Pali Public Opposition Leads to Stay on Property Tax Hike

Pali Public Opposition Leads to Stay on Property Tax Hike

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : मागील अनेक दिवसांपासून अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतने केलेल्या मालमत्ता कर वाढीविरोधात नागरिकांनी आंदोलन व निवेदन देऊन लोकचळवळ उभी केली होती. या अनुषंगाने पाली नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. 20) नगरपंचायतीच्या सभागृहात पार पडली. यासभेत नगरपंचायतने लोकभावना लक्षात घेऊन सर्वानुमते सन 2025-26 साठी केलेली करावाढ अखेर स्थगित केली आहे.या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची चर्चा करवाढीच्या प्रस्तावावर केंद्रित होती.

Loading content, please wait...
Raigad
tax
Nagarpanchyat
pali
Local governance issues in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com