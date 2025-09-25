कोकण

Pali Police : पाली पोलिसांची कार्यतत्परत; हरवलेली बॅग त्यातील चार लाख व महत्त्वाचे चेक अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून मूळ मालकाला सुपूर्द

Police Investigation : पाली पोलिसांनी ३० मिनिटांत मुंबईकर प्रमोद देऊळकर यांची हरवलेली चार लाख रुपये रोख रक्कम आणि महत्त्वाचे चेकसह बॅग शोधून परत केली.
Sakal

अमित गवळे: सकाळ वृत्तसेवा
पाली : मुंबईचे रहिवासी प्रमोद गणपत देऊळकर यांना पोलिसांच्या कार्यतत्परतेचा सुखद अनुभव आला. बुधवारी (ता. 24) त्यांची जमीन खरेदीसाठी आणलेली चार लाख रुपये रोख रक्कम आणि बँकेचे महत्त्वाचे चेक असलेली बॅग हरवली होती. मात्र पाली पोलिसांनी ती अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून काढत प्रमोद देऊळकर यांना परत केली.

