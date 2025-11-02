Raigad News : प्रदीर्घ लांबलेल्या परतीच्या पावसाचा स्थलांतरित पक्षांना फटका; बदलत्या ऋतुमानाचा पक्षांच्या जीवन चक्रावर प्रतिकूल परिणाम

पाली : परतीच्या पावसाचा फटका येथील पक्षांना आणि प्रामुख्याने स्थलांतरित पक्ष्यांना बसला आहे. पक्षी अभ्यासक व निरीक्षकांनी याबाबत नोंदी घेतल्या आहेत. लांबलेला पाऊस व बदललेत्या ऋतुमानाचा अनेक पक्षांच्या जीवन चक्रावर परिणाम झाला आहे. तर घरटे बांधण्यास बाधा आली आहे. त्यानुसार पावसामुळे पक्षांचे अन्नाचे स्रोत कमी झाले असल्याने पक्षांना अन्नासाठी दाही दिशा फिरावे लागत आहे. हिवाळ्यात येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात रोडावली आहे. .गेल्या दोन तीन दशकापासून निसर्गामध्ये अपरिमित असे बदल झाल्यामुळे प्रत्येक ऋतू हा बदलत चालला आहे आणि त्यांचा कालावधी सुद्धा बदलत आहे. रायगड जिल्ह्यात मे महिन्यापासून पाऊस सुरू झाला तो नोव्हेंबर महिना उजाडला तरी अजून सुरूच आहे. शिवाय हवामानात प्रचंड दमटपणा, ओलावा आहे. या प्रतिकूल वातावरणाचा परिणाम पक्षांच्या एकूणच आरोग्यावर पडताना दिसत आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून थंडीला सुरुवात होते. किंवा थंडीसाठी पोषक वातावरण बनते. परिणामी उत्तरेकडील बर्फाळ प्रदेशातील स्थानिक पक्षी उदरनिर्वाह करिता स्थलांतरित करायला सुरुवात करतात. पश्चिम भारत किंवा दक्षिण भारतात ते हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून दाखल होतात. असेच काही पक्षी रायगड जिल्ह्यात दाखल होतात त्यात हिवाळी परदेशी पाहुणे पक्षी देखील असतात, तर काही स्थानिक स्थलांतरित पक्षी असतात..पाऊस संपल्या नंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून वाढलेलं गवत आणि या गवतावरील कीटक म्हणजे या पक्षांसाठी खाद्याचे भांडार असते. हिवाळ्याच्या दिवसात कीटकवर्गीय जीवांना मुबलक प्रमाणात खाण्यासाठी गवत असल्या कारणाने अनेक कीटक, फुलपाखरे, सरपटणारे जीव गवताच्या आणि झाडांच्या पानांच्या सानिध्यात आपली अंडी देतात. अगदी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला या कीटकांची ,फुलपाखरांची आणि सरपटणाऱ्या विविध जीवांची पिल्ले वाढलेल्या गवतावर आणि गवताच्या सानिध्यात दिसून येतात, हा कालावधी व वातावरण त्यांच्या वाढीसाठी पोषक असतो. परंतु सतत पडणाऱ्या पावसामुळे त्यांच्या जीवनचक्रात अनियमित बदल घडले, जोरदार पाऊस व वादळामुळे गवत आडवे पडले आणि पाऊस पडल्यामुळे या गवताच्या बुडाला पाणी साठते किंवा गवत ओलसर होऊन कुजले त्यामुळे सरपटणारे जीव व कीटक बऱ्याच प्रमाणात मरण पावले आणि याचा परिणाम पक्षांवर झाला, कारण स्थलांतरित होऊन येणारे बरेच पक्षी हे कीटकांच्या मुबलक खाद्यानांमुळे येथे दाखल होत असतात, आणि सध्या त्यांना खाद्य नाही.परतीच्या वादळी पावसामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांची व येथील स्थानिक पक्ष्यांची देखील मोठी वाहतात झाली आहे. त्यांच्या स्थलांतराच्या चक्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच पाऊस लांबल्याने पक्षांच्या आरोग्यावर हवामानाच्या बदलांचा प्रतिकूल परिणाम होतो. सततच्या पावसामुळे पक्षांना निवारा शोधणे कठीण जाते. पावसात भिजल्याने अनेक पक्षी आजारी किंवा मरण पावतात तर ढगाळ वातावरणामुळे कित्येक पक्षांची उपासमार होत असते. समुद्रकिनाऱ्यानहून अनेक आजारी पक्षी तसेच काही पक्षी नरमलेल्या अवस्थेत आढळून येत आहेत त्यात सीगल्स, टर्न, सॅन्डपायपर, प्लोव्हर, समुद्री कावळे यांसारख्या पक्षांना प्रामुख्याने फटका बसला आहे.शंतनु कुवेसकर, पक्षी व निसर्ग अभ्यासक, माणगाव.घरट्यांना बाधाबरेचसे पक्षी डिसेंबर व मे महिन्यात अशी साधारण दोन वेळा घरटी बांधतात. पावसाळ्याच्या आगमनापूर्वी पक्षी आपली घरटी बांधून पूर्ण करतात. तसेच नोव्हेंबर मध्ये काही पक्षांची घरटी बांधण्याची लगबग सुरू आहे. मात्र परतीच्या वादळी पावसामुळे या घरट्यांना बाधा पोहोचली आहे. विशेषतः घरटी बांधणाऱ्या पक्षांची घरटी वादळी पावसामुळे खाली कोसळली तर काही घरटी अपूर्ण राहिली आहेत. यामध्ये दयाळ, क्षमा, तुरेवाली पाकोळी, मैना, तांबट, बुलबुल, ब्राह्मनी व साधी घार आदी पक्षांच्या घरट्यांचा समावेश आहे. पाकोळी पक्षाची अंडी हलकी असतात वाऱ्यामुळे या पाकोळी पक्षाची अंडी देखील उडून गेली आहे. घुबड किंवा इतर पक्षी जे झाडाच्या डोलीमध्ये घरटे करतात त्यांची घरटी सुरक्षित राहिली. घरट्यांची वाताहत झाली असली तरी अनेक पक्षी पुन्हा नव्या उमेदीने आपले घरटे सावरण्यास सुरुवात करतात. पाऊस स्थिर झाल्यावरती हे पक्षी आपले घरटे पुन्हा बांधतात आणि त्यामध्ये स्थिरावतात..दख्खन कडे स्थलांतरीतपरतीचा पाऊस सतत सुरू राहिला तर अनेक पक्षी दख्खन कडे म्हणजे पुण्याकडे स्थलांतरित होतात. या स्थलांतरामध्ये देखील त्यांची परवड होते पण स्थलांतराशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो, कारण त्यांना चांगल्या निवाऱ्याची व हवामानाची आवश्यकता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.