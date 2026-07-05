कोकण

Raigad: जीवावर उदार होऊन मुक्या जीवाला जीवनदान!; पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या श्वानाची केली सुखरूप सुटका

Dog Rescued from Floodwaters in Pali: रायगड जिल्ह्यातील पाली येथे अंबा नदीच्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या श्वानाला प्राणीमित्र अमित निंबाळकर यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता सुखरूप बाहेर काढत जीवनदान दिले.
Raigad

Raigad

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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अमित गवळे

पाली: येथील अंबा नदी पुलाखाली पाण्याच्या प्रवाहात अडकलेल्या एका मुक्या कुत्र्याला प्राणीमित्र अमित निंबाळकर यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता धाडसाने पाण्यात उतरून सुरक्षित बाहेर काढत त्याला जीवनदान दिले.

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