Tribal Students Road Block: कौलोशी आदिवासीवाडीतील चिमुरड्यांचा शिक्षणहक्क अडचणीत; विकासकाच्या कंपाऊंडमुळे शाळेचा रस्ता बंद, मनसे आक्रमक

पाली : स्वातंत्र्याची अनेक वर्षे उलटूनही ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सुधागड तालुक्यातील कौलोशी आदिवासीवाडीतील येथील लहान मुलांना शाळेत जाण्यासाठी साधा रस्ताही उपलब्ध नसल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाच येथील मुलांची पाऊलवाटही बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सुधागड तालुका मनसे अध्यक्ष सुनील साठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौलोशी आदिवासीवाडीतील येथील लहान मुले दररोज शिक्षणासाठी शाळेत जातात. मात्र, त्यांच्या हक्काचा रस्ता अद्याप तयार झालेला नाही. त्यातच एका स्थानिक विकासकाने आपल्या जागेभोवती मोठे सिमेंटचे कंपाऊंड (भिंत) घातले आहे. या कंपाऊंडमुळे मुलांची मुख्य वाट अडवली गेली असून, सध्यातरी मुले एका छोट्या पायवाटेने प्रवास करत आहेत. परंतु, पावसाळा सुरू झाल्यावर ही पर्यायी पायवाटही पूर्णपणे चिखलमय होऊन कायमची बंद होणार आहे. यामुळे या लहान मुलींनी आणि विद्यार्थ्यांनी पावसाळ्यात नक्की कोणत्या वाटेने शाळेत जावे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गंभीर समस्येवर स्थानिक प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..एका बाजूला शिक्षणाचा हक्क सांगायचा आणि दुसऱ्या बाजूला चिमुरड्यांना रस्त्यासाठी वणवण करायला लावायची, हा प्रशासनाचा ढिसाळपणा आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या एसी खुर्च्या सोडून जरा तालुक्यात फिरावे आणि जनतेचे प्रश्न पाहावेत. आम्ही ही परिस्थिती अजिबात सहन करणार नाही. आम्ही स्वतः जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहोत आणि त्या मुजोर विकासकाला मनसे स्टाईलने दणका देणार. आमच्या आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा आणि रस्त्याचा प्रश्न सुटलाच पाहिजे.सुनील साठे, अध्यक्ष, मनसे सुधागड तालुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.