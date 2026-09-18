Pali Stray Dogs: पालीत भटक्या कुत्र्यांचा कहर; १० वर्षांच्या चिमुरडीसह भाविक महिलेला चावा

पाली : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव प्रचंड वाढला असून नागरिक आणि भाविकांमध्ये भीतीचे व दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. मंगळवारी (ता.15) तहसील कार्यालयासमोरील चौधरी यांच्या गोडाऊनसमोर अक्षरा बळीराम कंक (वय १०) या चिमुरडीवर भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात कुत्र्यांनी तिच्या पोटावर, मांडीवर आणि हातावर अशा तीन ठिकाणी गंभीर चावा घेतला. तसेच चार दिवसांपूर्वी एका ठाण्यातील भावी महिलेवर देखील कुत्र्यांनी हल्ला करून जखमी केले. .अक्षरा तेथून जात असताना कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केल्याची संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली आहे. सुदैवाने, तेथे काम करणारी एक महिला आणि तरुण तातडीने धावून आल्याने त्यांनी कुत्र्यांना हाकलून लावले आणि चिमुरडीचा जीव वाचला. घटनेनंतर अक्षराला लागलीच अलिबाग येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (ता. १६) तिला उपचारांनंतर घरी आणण्यात आले असून सध्या तिची प्रकृती स्थिर आहे..या घटनेच्या दोन दिवसांपूर्वीच बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी ठाणे येथून आलेल्या एका भाविक महिलेलाही बल्लाळेश्वराच्या पार्किंग स्थळी भटक्या कुत्र्याने चावा घेतला होता. स्थानिक नागरिक विक्रांत चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वीही ही मुलगी कुत्र्यांच्या तावडीतून थोडक्यात वाचली होती. तसेच हे भटके कुत्रे उभ्या असलेल्या अवजड वाहनांखाली आश्रय घेतात आणि गाड्यांच्या वायरी व इतर तांत्रिक भाग तोडून नुकसान करतात. यामुळे आतापर्यंत गाड्यांच्या दुरुस्तीवर २५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले..सध्या पाली शहरात ठिकठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या टोळ्या कार्यरत असून ये-जा करणारी लहान मुले, नागरिक आणि दुचाकीस्वार यांच्यावर हे कुत्रे दबा धरून हल्ला करत आहेत. या वाढत्या उपद्रवामुळे नागरिक व भाविकांमध्ये दहशतीचे सावट असून नगरपंचायतीने या भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी तीव्र मागणी संतप्त नागरिकांकडून केली जात आहे..तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये रेबीजविरोधी लशीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. स्वानदंश झाल्यास नागरिकांनी अजिबात निष्काळजीपणा न करता ताबडतोब जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा उपकेंद्रात जाऊन वैद्यकीय उपचार करून घ्यावेत. असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी, सुधागड डॉ. शशिकांत मढवी यांनी केले. .नगरपंचायतीच्या माध्यमातून हॅपी अम्ब्रेला या संस्थेमार्फत यापूर्वी काही भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यात आले आहे. आता पुन्हा या संस्थेला विनंती करून उर्वरित कुत्र्यांचे लसीकरण व निर्बीजीकरण केले जाईल. याशिवाय, शासनाच्या निर्णयानुसार पाली शहरात भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभे करण्याचा प्रस्ताव तयार करून पाठवला आहे. नागरिकांनी खबरदारी व काळजी घ्यावी. पराग मेहता, नगराध्यक्ष, पाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.