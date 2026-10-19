कोकण

Pali Water Shortage: पालीत पाणीटंचाई रोखण्यासाठी आधीच नियोजन; केटी बंधाऱ्याचे काम ऑक्टोबरमध्येच सुरू

Two Small Dams Completed on Amba River to Store Water in Pali: पालीकरांसाठी दिलासादायक तयारी! पाणीटंचाई टाळण्यासाठी केटी बंधाऱ्याचे काम ऑक्टोबरमध्येच सुरू
Pali Water Shortage Update Nagar Panchayat Starts KT Weir Work Early and Completes Two Small Dams on Amba River

Pali Water Shortage Update Nagar Panchayat Starts KT Weir Work Early and Completes Two Small Dams on Amba River

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र  पाली शहराला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पाली नगरपंचायतीने अत्यंत सतर्कता दाखवत प्रभावी पावले उचलली आहेत. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात होणारी केटी बंधाऱ्यावर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे अंबा नदीवर दोन लघु बंधाऱ्यांची उभारणीही यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे.

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