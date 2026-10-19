Pali Water Shortage: पालीत पाणीटंचाई रोखण्यासाठी आधीच नियोजन; केटी बंधाऱ्याचे काम ऑक्टोबरमध्येच सुरू

-अमित गवळे पाली: यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहराला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पाली नगरपंचायतीने अत्यंत सतर्कता दाखवत प्रभावी पावले उचलली आहेत. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात होणारी केटी बंधाऱ्यावर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे अंबा नदीवर दोन लघु बंधाऱ्यांची उभारणीही यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पाली शहराला अंबा नदीतून पाणीसाठा केला जातो. पावसाळा संपल्यावर दरवर्षी पाटबंधारे विभागामार्फत डिसेंबरमध्ये केटी बंधाऱ्यावर प्लेट लावून पाणी अडवले जाते. मात्र, यंदा कमी पाऊस आणि अंबा नदीची खालवलेली पाणी पातळी यामुळे संभाव्य उन्हाळ्यातील टंचाई लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर, नगरसेवक गणेश सावंत यांच्यासह सर्व नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे तातडीने पत्रव्यवहार करून ऑक्टोबरमध्येच काम सुरू करण्याची मागणी केली. .या मागणीला पाटबंधारे विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने पाणी अडवण्याचे काम तातडीने सुरू झाले आहे. नगरपंचायतीने अंबा नदीवर दोन ठिकाणी लघु बंधारे उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यापैकी एक बंधारा जॅकवेलजवळ आणि दुसरा पेठे जवळ परिसरात पूर्ण करण्यात आला आहे. यामुळे नदीतील उपलब्ध पाणी साठवून ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे..केवळ पाणी साठवण्यावरच नव्हे, तर उपलब्ध पाणी वाया जाऊ नये म्हणून पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती रोखण्यावर नगरपंचायतीने भर दिला आहे. खराब झालेल्या पाइपलाइनची दुरुस्ती आणि गळती रोखण्याची कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आली आहेत. ऐन उन्हाळ्यात टंचाई निर्माण झाल्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी आधीच ठोस नियोजन करण्याच्या नगरपंचायतीच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...नागरिकांना पाणी बचतीचे आवाहननगरपंचायत प्रशासनाकडून पाणीसाठा वाढवणे आणि गळती रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, या प्रयत्नांना यश मिळण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य तितकेच गरजेचे आहे. पालीकरांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा, नळ उघडे ठेवू नयेत आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा असे आवाहन नगरपंचायतीच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.